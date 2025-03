Basket B donne, Nuova Virtus Cesena: si è dimesso coach Chiadini

Avvicendamento sulla panchina Nuova Virtus Cesena. Luca Chiadini ha rassegnato le dimissioni da allenatore della prima squadra (resta come responsabile del settore giovanile). Ad assumere il suo posto sarà l’ex giocatrice e responsabile del settore basket Mara Fullin.

«Ho lavorato per tanti anni insieme al coach Chiadini - ha detto Fullin - non so cosa l’abbia spinto a dimettersi, ma con estrema sincerità e vicinanza non posso far altro che ringraziarlo per lo splendido lavoro svolto e il sempre confermato impegno che ha messo nei confronti della Nuova Virtus. In certi casi serve dare degli scossoni. Credo sia questo ciò che ha spinto Chiadini a lasciare. La sua passione va oltre il campo. Personalmente sono molto dispiaciuta perché allenatori come lui se ne trovano pochi».

Non certo dunque una scelta improvvisa. «Se ha deciso così è perché ha fatto le sue valutazioni. A gennaio eravamo al terzo posto in classifica, poi abbiamo subito una serie di sconfitte per un calo fisico e tecnico della squadra. È normale che l’umore di giocatrici e coach cali e cambi in queste fasi».

Una mossa da professionista, dunque. «Lasciare potrebbe essere stato anche un modo per stimolare l’ambiente. Per risollevare gli animi e ripartire carichi. Non è facile ritrovarsi dopo metà stagione senza due elementi di spiccata qualità tecnica come Chiara Pollini, passata in A2 a Bolzano e Greta Clementi, atterrata in Sicilia. Ma fa parte delle dinamiche dello sport professionistico».

Il futuro è segnato, forse obbligato. «Stiamo valutando i nomi di vari allenatori che possano garantire il raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo prefissati come società a inizio campionato: valorizzare il settore giovanile e costruire un progetto sano e futuribile».

Ricerca che nel cuore della stagione non sembra semplice. «Finché non troveremo il profilo tecnico adeguato prenderò io in carico la squadra - ha dichiarato Fullin che ha diretto il suo primo allenamento - ma non è la soluzione definitiva».

Una sorta di traghettatore. «Mi appassiono e mi immedesimo nel ruolo, ormai è chiaro a tutti. Quando prendo un impegno lo porto a termine al meglio e consumo il massimo del mio sudore. Tuttavia il ruolo di primo allenatore non posso proprio permettermelo. Seguo un’altra attività sportiva da molti anni e non posso astenermi da quell’incarico».

Mara Fullin è rimasta sola, ha affermato senza alcuna polemica «perché anche il vice di Chiadini ha rassegnato le dimissioni, ma questo non mi impedirà di dare il massimo».

Con una strategia delineata. «Il mio scopo è suonare la carica. Voglio condurre le ragazze alla reazione di cui hanno bisogno: nello sport momenti di down esistono, sono parte integrante. La bravura dell’atleta sta nel capire come uscirne. Dobbiamo remare tutte dalla stessa parte. Finché sarò io a guidare la squadra lo spirito non può e non deve cambiare».

