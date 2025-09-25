Basket B donne, Nuova Virtus Cesena: ecco il play italo-argentino Natalia Tondi

La Nuova Virtus Cesena è lieta di comunicare di aver firmato Natalia Tondi, giocatrice italo-argentina nata a Buenos Aires il 9 marzo 2003. Play-Guardia di 174 cm, è uscita in estate da Virginia University, dove ha disputato le ultime due stagioni da Junior e da Senior in NCAA Division 1, dopo essersi messa in mostra nei due anni precedenti a Florida Southwestern State, in particolar modo da sophomore trascinando le Bucs alle Semifinali del Torneo dello Stato della Florida, realizzando 10.4 punti a partita ed aggiungendo 2.7 rimbalzi e 2.5 assist.

Tondi vanta inoltre numerose partecipazioni ad eventi internazionali con le Nazionali Giovanili dell’Argentina, a cominciare dalla Selezioni Under 15, per continuare con quella Under 17, culminando con i Campionati Mondiali Under 19 nel 2021. Carisma, carattere ed esperienza ne faranno immediatamente una leader sul campo e fuori della squadra. Atterrata ieri sera all’Aeroporto di Bologna con un volo proveniente dagli Stati Uniti per poi raggiungere Cesena, oggi sosterrà le visite mediche e domani scenderà sul parquet per il primo allenamento.