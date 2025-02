Basket B, colpo Blacks, momentaccio Up

Non riesce la doppietta alle romagnole nel girone A del campionato di serie B. Il turno infrasettimanale sorride ai Blacks Faenza che passano con autorità a Vicenza (63-76) dando continuità al successo di domenica contro Fiorenzuola. Praticamente sotto nel primo tempo, i Raggisolaris cambiano marcia nella ripresa, ipotecando il successo nella parte finale del terzo periodo. Su tutti Giovanni Poggi che chiude con 13 punti, 16 rimbalzi e 32 di valutazione.

Non esce dal tunnell l’Andrea Costa Imola che butta via una partita che aveva in mano facendosi risucchiare da San Vendemiano che passa 79-81 in un Pala Ruggi ormai sempre più terra di conquuista. L’Up parte male (12-21) ma ha la forza di reagire, rimontare, sorpassare e allungare (54-47). Dal 66-66 Imola vola additittura a +8, ma consente il recupero della Rucker e in questo periodo i finali in volata sono indigesti ai biancorossi.