Basket B, brindano Andrea Costa e Neupharma, Faenza ko con onore

Vincono le imolesi in trasferta, perde con onore Faenza a Legnano senza Poletti e Cavallero. Questi i verdetti per le romagnole nel 27° turno di campionato, con una Neupharma dilagante a Piacenza (68-92) trascinata da un Masciarelli immarcabile (37). Coach Federico Vecchi vince subito all’esordio sulla panchina dell’Andrea Costa, che a Fidenza centra la settima vittoria esterna stagionale (83-87) grazie al gran finale del solito Sanguinetti. Klanjscek ne mette 21 e l’Up respira. Cade a testa altissima Faenza sul campo della capolista Legnano, un 81-72 griffato dai 26 punti di Raivio e un ottimo Poggi (19) a sostenere fino all’ultimo i Blacks. Si torna in campo già mercoledì.