Basket B, Blacks-Andrea Costa: ci sarà un gran pubblico

Oltre 300 imolesi al seguito, un Pala Cattani che annuncia un colpo d’occhio da palcoscenici superiori e soprattutto due squadre in salute pronte a darsi battaglia. Blacks-Andrea Costa di domani sera (ore 20.30, arbitri gli abruzzesi Giambuzzi e Marianetti) inaugura il gran finale all’insegna dei derby di un girone d’andata che ha tutto il sale sulla coda: alla ripresa del torneo, infatti, domenica 7 gennaio si giocheranno anche OraSì-Blacks e la stracittadina imolese, come a dire che il bello deve ancora venire.

Entusiasmo biancorosso

Giusto partire dal pubblico perché, per quanto manchino dati ufficiali sull’andamento della prevendita (LiveTicket comunica il dato solo alla chiusura), è logico pensare che tanti tifosi decideranno di passare l’anti-vigilia di Natale al Pala Cattani. Sulla sponda biancorossa il tam tam dei social e la stima, questa molto vicina al vero, di almeno 150 ultras dell’Onda d’Urto al seguito, fa pensare che saranno almeno 300 gli imolesi pronti a tornare a Faenza dove si è consumata la lunga epopea fra A1 e A2 dell’Andrea Costa negli anni d’oro. D’altra parte i Raggi, reduci da tre successi nelle ultime cinque uscite (e imbattuti in casa dal 12 novembre), hanno dietro l’entusiasmo di una città nella quale lo storico sorpasso di seguito e passione rispetto al club femminile sembra ormai un dato di fatto.

Squadre in salute

Nella settimana corta che porta al derby le cose, al momento, stanno andando bene. Lotesoriere e Di Paolantonio non hanno infatti giocatori fermi ai box e in particolare per il coach pugliese i continui progressi del top-player Tomasini rappresentano la migliore garanzia di un’ulteriore crescita. Una curiosità: attualmente a livello di B i precedenti fra Raggisolaris e Andrea Costa parlano di un perfetto equilibrio, sul 3-3, quindi chi vincerà domani si porterà avanti. L’anno scorso ebbe la meglio Faenza ai supplementari (80-77), idem il 3 aprile 2022 (67-60), mentre il 31 gennaio 2021 l’Andrea Costa di coach Moretti espugnò il Pala Cattani (72-79) nonostante le molteplici assenze causa Covid.

Da ricordare, infine, la multa di 750 euro comminata al club imolese nel match contro Jesi, per “offese e minacce collettive frequenti del pubblico verso gli arbitri, per lancio di sputi, isolato sporadico, che colpiva il primo arbitro, nonchè per uso continuativo, per tutta la durata della gara, di una bandiera che veniva sventolata sopra un canestro”.