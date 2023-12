Basket B, biglietti Andrea Costa-Virtus: via alla prevendita per il derby di Imola

Parte ufficialmente oggi la prevendita dei biglietti per la stracittadina imolese, in programma domenica 7 gennaio al Ruggi alle ore 18, con l’Andrea Costa come squadra di casa. Per questo nei primi tre giorni, da oggi fino a venerdì 29 dicembre compreso, nella sede di via Valeriani potranno acquistare i biglietti solo i tifosi dell’Andrea Costa (dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17). Sabato 30 dicembre (dalle 10 alle 12) la prevendita sarà aperta a tutti, come pure da martedì 2 a venerdì 5 gennaio compreso (dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17). Ultimo giorno a disposizione, per entrambe le tifoserie, sabato 6 gennaio dalle 10 alle 12. Poi la domenica del derby saranno predisposte al Ruggi due casse e due entrate (apertura ore 17), con i tifosi virtussini che dovranno entrare dal lato piscina comunale. Parallelamente, con modalità che saranno presto comunicate, si effettuerà la prevendita per i tifosi della Virtus presso la sede giallonera, partendo da 200 tagliandi (10% della capienza del Ruggi) che spettano di diritto alla formazione ospite. I prezzi dei biglietti: curva 15 euro, parterre 25. Ridotti (dai 12 ai 16 anni di età): curva 12 euro, parterre.