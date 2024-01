Basket A2, Unieuro Forlì, Rinascita Rimini e quei finali di partita agli antipodi

Una squadra che in una partita chiave del suo presente e del suo futuro immediato ha ritrovato la retta via e un’altra che dopo averla apparentemente imboccata, in una sfida per lei altrettanto fondamentale, l’ha improvvisamente smarrita.

È questa la fotografia di Unieuro e RivieraBanca che scaturisce dalla terzultima giornata della prima fase del campionato di A2, quella che ha visto i forlivesi reagire al passo falso di Cividale battendo Verona in un delicato scontro al vertice e, invece, Rimini frenare in casa dopo la doppietta esterna Chiusi-Cento (scivolando momentaneamente dall’8° al 10° posto in classifica), cedendo proprio alla Gesteco e a un Lucio Redivo in versione “Romagna killer”. Due risultati e due prestazioni connotate da un andamento agli antipodi quando i match si sono decisi. La squadra di Antimo Martino, sotto di 2 a inizio quarta frazione (ma anche di 5 a metà della terza), ha fatto sua la gara con la Tezenis con un parziale di 15-5 in 7 minuti; quella di Sandro Dell’Agnello è invece incappata di nuovo nella propria mancanza di killer instinct già fatale con Cividale all’andata: sopra di 6 ancora al 33’, ma avanti anche di 10 a un secondo dalla sirena di fine terzo periodo, ha subìto un parziale di 12-3 in 3 minuti che ha rianimato gli avversari e reso in salita un finale punto a punto che doveva e poteva evitare. E che alla fine le è stato fatale.

C’è, dunque, chi la propria capacità di gestire le fasi più calde delle partite l’ha riaffermata (Forlì) e chi dopo avere dato segnali confortanti sulla sua maggiore freddezza, lucidità e personalità in quei frangenti, è incappata nuovamente nei vecchi difetti. Su questo ragionamento, poi, si innesta un altro discorso, che differenzia le due formazioni romagnole, ma al contempo rappresenta per entrambe un tasto delicato. Quello dei lunghi.

Partendo dall’Unieuro, la sfida con Verona era temutissima a causa dell’atletismo e dell’ impatto fisico di ali e centri scaligeri. Ebbene, non solo i biancorossi hanno retto l’urto, ma alla resa dei conti hanno vinto proprio su quel terreno la partita. Il quarto periodo di Xavier Johnson e la ripresa di un indiavolato Davide Pascolo, hanno segnato il copione e scritto il finale dell’incontro. L’ex ala della Tezenis ha prodotto 14 punti e 12 rimbalzi, di cui rispettivamente 7 e 3 nei 7 minuti finali. “Dada” nel secondo tempo ha realizzato 10 punti con 5/6, 4 rimbalzi e 3 recuperi. Una prova che conferma come finalmente si stia rivelando quel giocatore cardine che Forlì ha voluto in estate. Il suo rendimento nel girone di ritorno è schizzato dai 4.6 punti e 3.5 rimbalzi in 16’ di utilizzo, ai 10 punti (col 72% da due) e 6 rimbalzi in quasi 22’.

Un’arma aggiuntiva basilare per le sfide che ora contano sempre di più, ma alla quale fanno da contraltare le difficoltà, se possibile accresciute, di Giacomo Zilli. Il pivot friulano nelle ultime 4 gare gioca 13’ e realizza 1.5 punti di media col 38% al tiro: coach Martino nel post-gara di sabato ne ha elogiato lo spirito e la volontà che lo porta da ormai troppo tempo a giocare sul dolore, anzi su un «problema posturale che lo sta condizionando». Caparbietà realmente lodevole, ma cvhe porta ora a una domanda seria: Forlì può permettersi che questa sua situazione si trascini ancora a lungo, proprio all’imbocco della fase decisiva del campionato? O, pur umanamente a malincuore, non sarà necessario ricorrere al mercato?

Quello a cui ha già attinto Rinascita Basket, firmando addirittura prima della fine del girone d’andata, i 213 centimetri dell’ex Udine, Francesco Pellegrino. L’annuncio del suo ingaggio è arrivato il 4 dicembre, ma il pivot ancora non si allena col gruppo e una delle colpe dei romagnoli con Cividale è stata proprio quella di non controllare adeguatamente i tabelloni, subendo 5 rimbalzi d’attacco nel quarto periodo, tutti determinanti per mettere Redivo nelle condizioni di colpire all’ultimo secondo. Con Simioni e Johnson che partono bene (e sabato l’ex Ravenna, benissimo), ma spesso calano di efficacia nell’ultimo periodo e stante l’assenza di un vero e proprio cambio del centro com’era un anno fa D’Almeida, “la domanda nasce spontanea” come diceva Antonio Lubrano in tv tanti anni fa: quando sarà effettivamente a disposizione Pellegrino? Inizio della fase ad orologio o a questa già avviata?

Essendo stato l’acquisto in corsa del club, la risposta fa tutta la differenza del mondo, anche per le chance di rincorsa play-off di RivieraBanca. Anche perché, poi, si potranno fare acquisti solo sino alla vigilia della terzultima gara della fase ad orologio e il tempo, dunque, inizia già a stringere. Rimini allora farà un’altra mossa nel frattempo? Meglio restare sintonizzati.