Basket A2, Unieuro e RivieraBanca subito a segno

Comincia nel modo migliore l’avventura di Unieuro e RivieraBanca nella fase a orologio del campionato di A2. Non sono state due vittorie semplici quelle ottenute rispettivamente su Real Sebastiani Rieti (83-73) e Moncada Agrigento (73-61), perché le due romagnole non sono mai riuscite a staccare definitivamente le proprie avversarie. Forlì, scesa in campo senza Valentini, ha mandato cinque giocatori in doppia cifra e ha piazzato l’allungo decisivo dopo la metà del quarto periodo. Rimini è stata trascinata dagli italiani (appena 8 punti dei due americani) con Tomassini top scorer a quota 17 e Tassinari autore di due triple in pochi secondi quando i siciliani si erano portati a -4.