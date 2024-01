Basket A2, Unieuro e Rinascita quando la classe esce dalla panchina

Sprinter per una notte. Se per uno strano incantesimo la pallacanestro d’improvviso si trasformasse in una gara di velocità sui 100 metri piani, non ci sarebbe alcun problema per Unieuro e RivieraBanca, che domenica hanno visto Daniele Cinciarini e Alessandro Grande vestire i panni di Marcel Jacobs e correre più veloci della luce verso due prestazioni che non saranno forse da record assoluto, ma che resteranno ben scolpite nella memoria dei due protagonisti e dei tifosi forlivesi e riminesi.

Sono stati i primi tempi del capitano della Pallacanestro 2.015 e di un Alessandro per la prima volta davvero “Magno” in questa sua non semplice stagione in canotta Rbr, le due note salienti di una domenica felice sul campo per entrambe le formazioni.

Ci pensa il “Cincia”

Che Daniele Cinciarini con il passare degli anni fosse diventato un autentico microonde, non lo si scopre certamente adesso, ma quanto da lui messo in scena domenica al PalaGalassi con Chiusi, ha dell’inverosimile. Tanto più considerando i suoi 40 anni e 7 mesi che campeggiano scritti sulla carta d’identità della guardia di Cremona.

Entra come sempre dalla panchina quando si sono giocati 8’40” e dopo 33 secondi realizza il suo primo canestro, poi piazza due tiri liberi sul finale della prima frazione. Tutto normale, forse, ma lo spettacolo deve ancora iniziare e nel secondo periodo sale il sipario su un autentico monologo d’autore: tre triple nello spazio di 2’20”, poi si riaccomoda in panchina al 13’37” e rientra sul parquet quando manca un minuto tondo all’intervallo scoccando un’altra tripla a bersaglio al primo pallone toccato e soprattutto andando in touch down sulla sirena ricevendo il “passaggio Ave Maria” da rimessa dal fondo di uno Xavier Johnson in versione Brett Favre.

Morale della favola: per il capitano dell’Unieuro 18 punti in appena 5 minuti e 53 secondi in campo con 4/5 da due, 2/2 da tre e 2/2 dalla lunetta. Clamoroso. Alla fine per lui saranno 24 punti in soli 19 minuti concessi da Martino ed è la sua seconda migliore performance in maglia forlivese dopo i 26 punti messi a segno sempre contro Chiusi in garatre di play-off lo scorso 24 maggio. In questo campionato, Daniele Cinciarini viaggia a 11.6 punti di media, uno in più della regular season 2022-2023 e con una migliore percentuale nelle conclusioni da due punti (54% contro 46%). In termini assoluti realizza 0,57 punti al minuto. Se ne giocasse quaranta, sarebbe uno da 23 punti a gara. Eterno.

Un altro solista al Flaminio

Mentre al PalaGalassi scoppiavano questi fuochi d’artificio, in contemporanea al Flaminio, davanti a una curva piena come sempre, ma per la prima volta volutamente silente per l’intero match contro Nardò, si metteva finalmente in mostra con tutto il suo repertorio balistico, Alessandro Grande.

Più minuti in campo nel primo tempo rispetto alla guardia forlivese, 13 suddivisi tra i 4 della prima frazione e i 9 della seconda, ma analogo impatto con scatto fulmineo dai blocchi: 8 punti con 1/1 da due e 2/2 da tre nella prima frazione, 11 con 1/1 da due, 2/3 dall’arco e 3/3 dalla linea. In totale 19 punti in un tempo con un solo errore al tiro con RivieraBanca che sulle sue ali vola a toccare quel +21 che terrà sino al riposo e che indirizzerà tutta la partita.

E dire che per la prima volta in questo campionato, coach Dell’Agnello gli aveva preferito Tassinari nello starting five: una decisione motivata dalla voltà di “rimescolare le coppie degli esterni” come lui stesso ha dichiarato, e che ha giovato a entrambi. La coppia di registi biancorossi ha difatti fatturato 25 dei 47 punti riminesi del primo tempo, piazzando un sontuoso 6/8 dalla lunga distanza. Nulla a che fare a confronto con la gara persa la settimana precedente con Cividale, in 40 minuti, RivieraBanca si era fermata alla miseria di 3 triple a bersaglio su 18.

Per l’ex Agrigento, che l’anno scorso viaggiava a 18.4 punti di media con il 41% dall’arco, una sola partita non in doppia cifra, 13 sopra i 20 e una sopra i 30, si è trattato di gran lunga della prova migliore in maglia riminese. Come Cinciarini chiuderà a quota 24 punti ed è il primo “ventello” dell’annata 2023-2024 e l’ottavo incontro (su 20) in doppia cifra. Proveniva da un 5/18 dai 6.75 nelle ultime tre partite nelle quali la sua valutazione si era fermata a un poco lusinghiero 2,6, ora se la decisione di “Sandrokan” gli abbia fatto scattare una molla, finanche di orgoglio, non è possibile sancirlo almeno fino alle prossime due partite. Quelle con Trieste e Udine non sono un semplice intermezzo prima della fase a orologio: l’accelerata di Cividale e Cento impone di provare a vincerne almeno una e per farlo serve una Rinascita grande. Pardon... Grande.

Intanto Justin Johnson ha preso una botta al ginocchio che gli ha provocato un ematoma ma i primi controlli non hanno evidenziato problemi.