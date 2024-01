Basket A2, Unieuro, c’è Verona: via al trittico di ferro

Quattro giornate al termine del girone di ritorno, tre partite casalinghe e tre scontri al vertice con Verona, Udine (in trasferta) e Trieste: parte oggi alle 20.30 per l’Unieuro il ciclo più duro e importante della stagione, quello che non sarà ancora della verità mancando poi ben 10 gare di orologio, ma definirà tantissimo a partire dalla difesa del secondo posto che conduce alle Final Four di Coppa Italia a Roma.

Primo ostacolo è la Tezenis degli ex Penna e Gazzotti. Una squadra capace di battere due volte quest’ anno i biancorossi tra Supercoppa e campionato, una formazione che all’andata perse terreno dal vertice per avere gettato via punti con le formazioni di seconda fascia vincendo, però, tutti gli scontri diretti, ma che al ritorno ha perso sia a Udine che a Trieste. Il terzo testa a testa in trasferta, quindi, è significativo anche per gli scaligeri. «È sicuramente una partita difficile contro una squadra con un roster importante allestito sulla base di forti aspettative iniziali e che ritengo sarà di certo protagonista nel finale di stagione – ammette il coach biancorosso, Antimo Martino - La sua forza si vede soprattutto negli scontri diretti: ha vinto sempre nella prima parte del campionato, compreso a Bologna, e se ha ceduto a Trieste lo ha fatto dopo avere condotto a lungo la sfida. Ci conosciamo bene e sappiamo che in entrambe le occasioni abbiamo onestamente spesso inseguito».

Queste due esperienze devono essere d’insegnamento. «Certo, dobbiamo farne tesoro perché dobbiamo giocare meglio, specialmente nel contrastare quel gioco in campo aperto ove Verona è abilissima e nel cercare di pareggiare il suo grande atletismo. Non potremo farlo sul piano dei chili e dei centimetri perché abbiamo giocatori con caratteristiche diverse, ma dovremo farlo con l‘atteggiamento e l’intensità, cercando di emulare quanto dimostrato in casa con la Fortitudo».

Giocatori specifici da limitare non ce ne sono perché la Tezenis «ha tanti elementi che possono risultare protagonisti», serve una prestazione di grande tenacia ed attenzione anche se Forlì è reduce da una settimana che Martino definisce «complessa, con tanti giocatori con noie che abbiamo dovuto gestire con l’obiettivo di renderli disponibili, perché di tutti abbiamo bisogno».

La necessità, dunque, è avere non solo tutti disponibili, ma anche pronti a dare vita a una partita di livello. Lo richiede l’avversaria, ma anche il ciclo che attende l’Unieuro e la cui rilevanza Martino non nega affatto. «Arrivano tre incontri importanti per noi, siamo consapevoli del loro valore e siamo vogliosi di finire nel migliore dei modi il ritorno. Come lo concluderemo, inciderà molto sul piazzamento finale di questa parte di stagione». Non è un momento brillantissimo per Forlì e il coach lo ammette. «Sì, è vero, però fa parte di una stagione nella quale abbiamo già giocato tantissimo e di un percorso lungo il quale i miei ragazzi non si sono risparmiati mai. Probabilmente lo scotto di avere raggiunto il primato e fatto di tutto per tenerselo, ci ha messo nelle condizioni di richiedere molto, ma a partire con Verona vogliamo tornare a dare il meglio di noi».