Basket A2, RivieraBanca Rimini lotta ma la volata premia la Fortitudo (84-77)

Fortitudo Bologna-RivieraBanca Rimini 84-77 (28-17, 50-45, 65-61).

FORTITUDO: Panni 6 (1/3, 1/6), Sergio 2 (1/1), Morgillo 2 (1/2), Fantinelli 11 (4/5, 1/3), Conti 3 (1/1, 0/3), Ogden 21 (6/9, 2/3), Aradori 19 (6/9, 1/6), Bolpin 8 (4/6, 0/1), Freeman 12 (4/6). N.e.: Giordano, Kuznetsov e Natalini. All.: Attilio Caja.

RIVIERABANCA RBR: Tomassini 15 (1/3, 3/7), Simioni 2 (0/1, 0/3), Scarponi (0/1 da tre), Masciadri 2 (1/2, 0/1), Tassinari, Johnson 8 (3/5), Grande 15 (2/2, 3/8), Anumba 9 (2/7, 0/1), Marks 26 (6/11, 4/10). N.e.: Mari. All.: Sandro Dell’Agnello.

ARBITRI: Rudellat, Attard, Bartolini.



RivieraBanca gioca una grande partita al PalaDozza di Bologna prima di arrendersi alla capolista Fortitudo in volata. Rimini, trascinata da un Marks convincente e autore di 26 punti, gioca molto male la seconda metà del primo quarto, scivolando dal 13-13 al 28-17 con anche un gioco da 4 punti di Panni (fallo del rientrante Johnson). Sembra l’inizio della fine e invece nel secondo periodo Rimini mangia un punto via l’altro, fino a risalire al -5 dell’intervallo lungo (50-45). Il distacco resta più o meno lo stesso per tutto il terzo tempo, con la tripla di Grande che riporta Rimini a -4 sul 65-61 e con Marks che sulla sirena fallisce quella del possibile -1. Però la squadra di Dell’Agnello è viva, sorpassa con due liberi di Anumba (69-70) e subito prova a sorprendere la Fortitudo con la tripla di Tomassini. Qui Marks sbaglia un tiro da tre, la F stringe le maglie della difesa e quando Ogden schiaccia in faccia ai biancorossi il 74-73 si capisce che sarà dura strappare la partita all’Aquila. Marks tiene in scia Rimini (76-75) ma è l’ultimo alito di vita di Rimini, che negli ultimi 3 minuti incassa un 8-2 per l’84-77 finale.