Basket A2, RivieraBanca, è il momento dei calcoli

Pensando al dopo Cividale, viene quasi da ridere: l’orizzonte si è improvvisamente rischiarato, sono bastate (ma non è poco, anzi) due vittorie contro la disastrata Nardò e una Trieste priva del suo esterno americano (miglior giocatore del campionato) e di Ruzzier, oltre al fatto che tre giorni prima i giuliani avevano giocato il recupero con Chiusi.

Ma le occasioni bisogna saperle cogliere e la Rinascita lo ha fatto, creandosi una situazione molto positiva a 40 minuti dalla fine del ‘secondo tempo’ di questo lungo e tortuoso campionato (poi mancheranno altre dieci partite è bene ricordarlo). La ‘teorica’ corazzata Udine, attesa domenica al Flaminio, è infatti terza e non può muoversi da lì: è vero che nella fase ‘intergirone a orologio’ si porteranno dietro i punti della prima fase e quindi la motivazione ci sarà, però l’Apu non può ne migliorare ne peggiorare, al contrario di Rimini che, dati alla mano, può ondeggiare dal sesto al decimo posto.

Il particolare fa molta differenza, perché poi si andranno ad affrontare le cinque squadre dell’altro girone posizionate ‘sotto’ (in casa) e le cinque posizionate ‘sopra’ (in trasferta): evitare ad esempio Trapani e Cantù, prima e seconda del gruppo Verde, sarebbe fondamentale. Pensate che per arrivare settima, a RivieraBanca basterà vincere: in tal caso, sotto a questa posizione non andrà, mentre il sesto posto si materializzerà in un solo caso, arrivando a quota 18 assieme a Piacenza e Nardò.

Una sconfitta invece significherebbe una posizione tra l’ottava e la decima, a seconda di quello che faranno gli altri (c’è lo scontro diretto Cividale-Cento che pesa tantissimo). Ma i conteggi migliori sono quelli che parlano di un record di quattro vittorie nelle ultime cinque gare e 6-4 nel girone di ritorno, ampiamente sopra il livello di guardia.

Il lavoro di Sandro Dell’Agnello, insomma, ha pagato, è un dato di fatto: Rimini adesso è una squadra, può anche perdere ma ha dei punti di riferimento effettivi, con Marks deputato a fare il ‘puntero’, Johnson leader tecnico e la questione playmaker risolta forse definitivamente. Da quando infatti ‘Sandrokan’ ha promosso in quintetto Tassinari, non solo ne ha beneficiato il diretto interessato, che fisicamente adesso sta bene, ma tutta la squadra, in primis Grande, che da oggetto del mistero, nelle ultime due gare ha crivellato la retina di triple, confermando la sensazione che, deresponsabilizzato e insignito del compito di concludere, più che di quello di costruire gioco, possa dare effettivamente il meglio di sé.

Poi c’è la difesa: prima si faceva acqua e non si teneva un uno contro uno con gli avversari che arrivavano troppo facili al ferro, adesso c’è più mastice, probabilmente frutto di qualche regola diversa.

La questione Tomassini è ancora aperta, nel senso che una rondine (la partita di Trieste) non fa primavera, ma se entra in forma lui, allora sì che si tornerà a parlare di RivieraBanca come mina vagante nei play-off. Questo al di là di ogni calcolo.