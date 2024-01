Basket A2, RivieraBanca con Cividale per continuare la risalita

Il vento è cambiato? Pare di sì, ma per averne una conferma, cioè il terzo indizio che farebbe più di una prova, il calendario regala alla Rinascita una sfida importante e delicata contro la Gesteco Cividale (ore 20.30, arbitri Gagliardi, Salustri e Coraggio), dopo i due successi consecutivi a Chiusi e Cento. Dovesse battere la squadra di Pillastrini, Rimini se la lascerebbe 4 punti sotto col possibile “ribaltamento” della differenza canestri, visto che all’andata RivieraBanca, per larghi tratti anche avanti di 15, si fece risucchiare all’overtime per poi perdere 82-77. «La squadra è in crescita e lo si nota dal fatto che tutti, ogni giorno, remiamo dalla stessa parte – è contento del momento coach Sandro Dell’Agnello – Questa settimana abbiamo avuto qualche problemino con Simioni, che aveva patito un risentimento nell’ultima partita ed è stato qualche giorno fermo, ma poi si è ripreso e abbiamo potuto preparare al meglio questo match».

Ora Rimini sembra padrona del proprio destino, non solo a livello di classifica, ma anche dentro le partite contro le sue teoriche avversarie. Cos’è cambiato? «Le due vittorie ci hanno dato morale, fiducia e punti, quella di Cento poi è stata molto significativa perché nel momento di difficoltà, che all’interno di una gara ci sta, abbiamo fatto scelte giuste, con raziocinio e intelligenza, senza disunirci. Questo è molto importante, ma adesso tutto ciò non deve trasformarsi in leggerezza, altrimenti la paghi cara. Dobbiamo continuare a fare fatica».

Questa anima “operaia” che la squadra non riusciva ad accettare, insomma, adesso sembra entrata dentro la corazza dei biancorossi. Quello che voleva il trainer livornese. «Ci stiamo costruendo la nostra identità con la fatica di tutti i giorni, nei quali noto che facciamo un passo in avanti, magari piccolo, ma soprattutto mi dà molta fiducia vedere i giocatori molto coinvolti e che credono tanto in quello che facciamo». Nel girone di ritorno, Rimini è 4 su 7, ottava con vista sulla settima (Nardò) e meno negativismo. «Bisogna essere lucidi ed equilibrati, il girone è di altissimo livello ma è indubbio che abbiamo delle potenzialità. Guardiamo sia in alto che in basso, ma ci siamo guadagnati la possibilità di buttare un occhio sopra».

Adesso c’è Cividale, con la sfida di “Sandrokan” al figlio Giacomo, e sperando che Tassinari, Masciadri e gli altri della panchina abbiano lo stesso impatto delle ultime due. «Non siamo lunghissimi quindi se quelli che arrivano dalla panchina hanno impatto, il nostro vissuto cambia. Mio figlio ce l’ho nel cuore come tutti i padri, ma adesso saremo avversari e non ci sono sconti per nessuno. Cividale è una squadra difficile da affrontare, hanno un nucleo base rodato e molti giocatori che possono colpire dall’arco, compreso Redivo che se si accende in 5 minuti, fa bottino e può cambiare le partite. Massima attenzione».