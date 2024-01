Cividale è ormai abbonata a giocare in anticipo contro le formazioni romagnole. Sabato sera infatti la formazione di Pillastrini riceverà la visita dell’Unieuro Forlì, ma anche con RivieraBanca si giocherà di sabato. Il match valido per il 19° turno tra la squadra riminese e la Ueb Gesteco è stato infatti anticipato a sabato 13 gennaio con palla a due alle 20,30 al Flaminio, mentre in precedenza era calendarizzato domenica 14 alle 18.