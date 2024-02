Basket A2, RivieraBanca 40’ poi sarà l’ora dei calcoli

In striscia positiva, con qualche acciacco, ma con l’ottimismo e la convinzione che nascono da numeri che sanno di svolta in corso: così la Rinascita si presenta all’ultimo appuntamento della prima fase, al Flaminio contro l’Apu Udine già certa del terzo posto, mentre Rbr ‘balla’ tra sesto e decimo, con la sicurezza del settimo in caso di vittoria.

«Non penso alla posizione finale, l’unica cosa che cambia è che se perdiamo non prendiamo i due punti, che ci servono perché ce li portiamo dietro nella fase a orologio - dice Sandro Dell’Agnello -. Non finisce nulla con Udine, l’unica cosa importante è la vittoria, arrivare due posizioni più su o giù mi lascia indifferente, il calendario da vantaggi e svantaggi in entrambi i sensi».

Chiusa la parentesi degli incastri, si riparte da un convincente 6/10 nel girone di ritorno. Il campo conferma il cambio di direzione, la squadra è cresciuta molto, a parte i rimbalzi, e tutti i numeri sono migliorati. Segniamo di più e subiamo di meno, che non è poco, ora col cammino che stiamo facendo in sostanza non abbiamo risolto nulla, ma possiamo pensare di vincere contro tutti, anche se le prime cinque rimangono più attrezzate, esperte, qualitative».

Udine croce e delizia

Talento e fisico, ma anche tanta discontinuità. Come si batte una presunta corazzata del campionato, per poco non sorpresa all’andata quando Rbr perse solo nel finale punto a punto? «Loro hanno una difesa molto organizzata, non dobbiamo quindi mai fermare la palla perché se no gli diamo un vantaggio. Assieme a Trieste, l’Apu è la squadra che prende più tiri da tre e che li segna con la miglior percentuale, quindi come fatto domenica scorsa dobbiamo cercare di sporcare più conclusioni possibili».

Caroti, Monaldi, Clark, Alibegovic, Gaspardo: sono tante le frecce nell’arco di coach Vertemati, anche se Rimini, con Pellegrino, ora ha dieci giocatori da ruotare. «Calma, lui ci allunga le rotazioni portandoci centimetri, qualche minuto ce lo darà ma è ancora indietro, è stato fermo 6-8 mesi, non chiediamogli chissà cosa» precisa l’allenatore di Rbr che può finalmente godersi le fiammate di un Grande cresciuto tanto nelle ultime uscite. Il motivo è semplice: spostato in guardia, con l’obiettivo di tirare. «Gli ho cambiato il modo di stare in campo, chiedendogli cose diverse. Prima la pressione difensiva, poi in attacco cerchiamo con le abilità di passatore di Tomassini di liberarlo al tiro perché è un realizzatore notevole. Giovanni è uno dei giocatori più forti dell’A2, quando ha la palla in mano crea sempre qualcosa di pericoloso».