Basket A2, Rbr è tornata prigioniera dei suoi vecchi difetti

Un minuto di ordinaria follia non basta a giustificare una sconfitta pesantissima, in casa contro una diretta concorrente, di fronte a un Flaminio ribollente che in ogni istante ha cercato di spingere la Rinascita alla vittoria.

Ma tirando 3/19 da tre e concedendo 11 rimbalzi offensivi, tre nell’ultimo minuto di cui due al ‘piccolissimo’ Rota, Rbr ha finito per perdere, farsi prendere da Cividale e spegnere il fuoco che si era acceso dopo i due successi esterni a Chiusi e Cento. L’ennesimo punto a punto è stato fatale: a parte la sfida interna con Verona, tutte le volate hanno visto Rimini soccombere.

Sarà solo un caso?

La squadra dimostra forse poca personalità e la sensazione è che, nei finali incandescenti, manchi sempre l’uomo giusto a cui affidarsi, mentre in difesa si commettono sciocchezze colossali. «La percentuale da tre non è colpa nostra, nel senso che non si tira per sbagliare, molti erano costruiti bene, poi non sono entrati, capita, anche se abbiamo ottimi tiratori e col 16% abbiamo faticato in attacco - cerca di spiegare così Sandro Dell’Agnello -. Possiamo invece rammaricarci per quei rimbalzi, lì dovevamo essere più presenti, in un match così tirato fa la differenza. Dobbiamo fare il mea-culpa, è responsabilità nostra e spiace tantissimo, anche perché dopo due vittorie fuori casa arriviamo in questo palasport così bello e non riusciamo a concretizzare».

Il famigerato cinismo è qualcosa di estraneo a questa Rinascita, ancora una volta incapace di tenersi il secchio del latte appena munto: resta da capire il perché Tassinari, dopo l’ottima prestazione di Cento, non guardi mai il canestro o il perché Tomassini chiuda con una ‘virgola’ che fa un rumore clamoroso, considerando il peso che ha nello scacchiere biancorosso, del quale teoricamente è il terzo violino dopo i due Usa. «Non è che lo si fa apposta a sbagliare un tiro, noi nel secondo periodo sopra di 11 gli abbiamo messo 3 palloni in mano e li abbiamo un po’ rivitalizzati dopo che avevamo iniziato bene, tenendoli a punteggio basso grazie alla difesa - continua il trainer livornese, che ha perso il derby con il figlio -. Quello che è stato determinante è stato l’ultimo minuto, noi siamo arrivati a giocarci il finale senza fare mai canestro da fuori è questo è un grosso merito, quei tre rimbalzi sono la vera causa della sconfitta, più delle 11 palle perse che in una partita ci possono stare».

Considerazione finale

Sull’ultima difesa, Redivo ha avuto vita facile nell’attaccare l’area ed appoggiare al tabellone il canestro del ‘buzzer’, ma Dell’Agnello non la pensa così. «Esistono anche i colpi di classe dei giocatori, Anumba ha tenuto abbastanza bene, c’è stato anche l’aiuto di Johnson, lui ha tirato buttandosi indietro e alzando la parabola, facendo un canestro molto difficile. Sono quei tre rimbalzi concessi ad aver determinato la sconfitta, non l’ultimo tiro».