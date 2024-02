Basket A2, quanta farina c’è nel sacco di Dell’Agnello per la metamorfosi di Rbr?

Tre mosse per la Rinascita. Vista da fuori, la metamorfosi di Rbr che si affaccia alla fase a orologio col vento in poppa e precise idee alla voce mina vagante dei play-off, è numerica e nel gioco. Dell’Agnello ha preso una squadra sfiduciata, senza equilibri nè leader, con 2/11 a fine andata e ha dato un’identità al gruppo con un record di 7-4 nel ritorno. Ma come hanno fatto il coach toscano e il team a invertire una rotta da ‘depressione nera’ mettendo a segno, negli ultimi 80 minuti, anche due successi netti contro la terza (Udine) e la quinta (Trieste) del girone?

Difesa e corsa

A livello di gioco, balza agli occhi il cambiamento che ha operato Rbr a livello di intensità difensiva, da cui poi nascono le migliori percentuali in attacco. Rimini ora difende, non consente quasi mai un vantaggio semplice all’avversario: perché prima i giocatori non tenevano mai un uno contro uno e adesso batterli è dura per tutti? Anche per la preparazione atletica reimpostata da Dell’Agnello, che appena arrivato pretese un aumento dei carichi di lavoro, con stiramenti immediati (Grande, Tassinari e Johnson) ma alla lunga performance fisiche maggiori che si sono tradotte in maggiore tenuta.

Non solo: le regole sono diverse, con piani-partita spesso indovinati: a Udine, ad esempio, inizialmente è stato concesso spazio in area, perché si voleva evitare che i friulani entrassero in ritmo dall’arco. Questa mossa ha portato inerzia, alla lunga ed è stata una delle chiavi della vittoria.

Grande sesto uomo, Tomassini ‘libero’, Simioni a doppia dimensione. A livello di singoli, bisogna rilevare le crescite esponenziali di Grande e Simioni: il primo è stato tolto dal quintetto, ora fa il sesto uomo che deve cambiare ritmo coi tiri, molto più da guardia che da play, ruolo che gli è congeniale (l’anno scorso ci fu la stessa problematica, non risolta, con Meluzzi). Simioni, nel girone di andata, era un lungo che tirava da tre. Punto. Adesso difende, ‘rolla’, usa il fisico per pungere anche dalla media. E’ un giocatore diverso e fa tutta la differenza del mondo, così come in casa Rinascita si augurano che la parziale crescita di Tomassini progredisca. Se a Cento era utilizzato soprattutto da guardia, ora ha spesso la palla in mano e la sua visione di gioco (che porta assist e vantaggi) è più utile, magari, dei punti che può realizzare.

Poi ci sono gli americani. Si è parlato spesso degli ex Johnson e Ogbeide, rimpiangendoli, ma ora Johnson è 4° per valutazione (19.1 di media), 5° per percentuale (52.1%), 3° per rimbalzi (9.4). Marks è il 3° cannoniere (18.2) e 4° per falli subiti (5.3) e di recente, sembra aver trovato la sua dimensione dentro l’ingranaggio.