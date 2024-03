Basket A2, Quando suona la sirena... Forlì vince sempre e adesso ha iniziato a farlo anche Rimini

Due boati sulla sirena. Sono quelli esplosi a Roma e a Desio e che hanno fatto saltare per aria le panchine di Unieuro e RivieraBanca schizzate in campo per abbracciare i tre “eroi” della domenica romagnola: Davide Pascolo, Justin Johnson e Giovanni Tomassini.

Ci sono le loro firme nei successi ottenuti sul gong in casa della Luiss Roma e dell’Acqua San Bernardo Cantù. Due colpi corsari fondamentali per la corsa di Forlì e Rimini. Se per la prima si è trattato di un sospirone di sollievo dopo un match inizialmente controllato e diventato improvvisamente complicatissimo nel quarto periodo, per la formazione di Dell’Agnello si può parlare a buon diritto di “impresa”.

Non l’unica di questi ultimi due mesi di campionato, ma di certo la più bella, emozionante e importante. Il tutto ottenuto grazie a tre acuti da tenore di “Dada” Pascolo col suo incredibile parabolone in fade away allo scoccare dell’ultimo secondo, e del binomio Rbr Tomassini-Johnson: la guardia con due triple nell’ultimo minuto compresa quella del definitivo sorpasso a 3 secondi dalla fine, il lungo protagonista di una prestazione perfetta, con l’inchiodata al tabellone di Baldi Rossi all’ultimo frame utile della gara. Stoppata regolarissima, tra l’altro, nonostante le proteste canturine.

Forlì col ghiaccio nelle vene

La vittoria ottenuta al fotofinish dalla Pallacanestro 2.015 al Pala Tiziano, non fa che confermare due assiomi. Il primo sta nel fatto che affrontare in trasferta le formazioni del girone Verde che si giocano un posto play-off o cercano punti pesanti per la corsa salvezza, in questa fase a orologio non rappresenta poi chissà quale vantaggio. Tutte giocano con il sangue agli occhi e la Luiss ne è stata un esempio lampante. Servono sempre sette camicie da sudare per fare punti. Ovunque.

Il secondo è che nelle vene dei giocatori dell’Unieuro deve scorrere ghiaccio se è vero che tutti i finali punto a punto la squadra di Martino ha trovato il modo di farli propri. Stavolta è servito un lampo di Pascolo, l’elemento acquistato affinché la sua esperienza risultasse determinante in questa fase di stagione e che sta puntualmente rispettando le attese.

E se Zampini, Johnson e Cinciarini hanno confermato l’ottimo stato di forma e Valentini ha sfoggiato il miglior rientro possibile dopo un mese, l’unico cruccio riguarda le condizioni di Allen. Con il vantaggio su Bologna, vittoriosa a Vigevano pur senza Fantinelli, rimasto inalterato, la sfida di domenica con Torino al Pala Galassi è un bivio cruciale nella corsa al primo posto. Riavere il proprio leader offensivo significherebbe tanto per Forlì.

Rbr cambia la storia

Entusiasmo a mille e classifica che splende dopo il successo a Desio conquistato mettendo evidentemente a buonissimo frutto la pausa di una settimana concessa dagli impegni delle nazionali. I due punti che non ti aspetti sono arrivati con pieno merito e considerando la sola vittoria di Cividale tra le dirette concorrenti, proiettano i biancorossi a un sesto posto che brilla come l’oro considerandolo stato di forma e fiducia che vive la squadra. Battere Rinascita adesso è dura per chiunque, a meno di non sfoggiare una difesa d’acciaio e non quella blanda dei brianzoli.

Permissivismo che nulla toglie, però, alla prestazione di Justin Johnson e compagni, perfetti sin dall’approccio al match del primo tempo e clamorosamente determinati nel credere alla possibilità di ribaltare un match che a 40 secondi dalla sirena, sull’83-78, sembrava chiuso. Ci hanno pensato Tomassimi, Marks, di nuovo Tomassini con tre siluri dalla distanza e poi il lungo statunitense con la sua “foto” scattata su Baldi Rossi al suono del gong, a firmare il terzo successo contro una big delle ultime cinque partite. Prima Trieste, poi Udine e adesso Cantù: no, non è più un “caso”, ma il segno che la storia di questa stagione è cambiata.

In una partita sull’altalena e ad elastico come quella di domenica, Rimini ha fatto capire di non essere più la squadra che nei finali perdeva il filo del discorso e risultava priva di killer instinct. Se è vero che dal +6 del 30’, i romagnoli si erano fatti raggiungere in appena 94 secondi, è altresì inoppugnabile che ritrovarsi a -8 a 1’52” dalla fine, in casa di Cantù, e vincere, non è da tutti. A meno che tu non sia la Rimini di oggi che tutto può.