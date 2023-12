Basket A2, “Parola alla difesa”: Ceccarelli vede così il derby Rbr-Unieuro

Una stagione sportiva è sempre fatta di fasi, infatti. «Al di là dei risultati, che comunque in casa sta facendo, Rimini è forse nel suo momento migliore, mentre Forlì sta probabilmente tirando un po’ il fiato. Contro Fortitudo e Orzinuovi ha ribaltato gare che sembravano già perse, però è anche vero che altre squadre, gli stessi incontri non sarebbero riusciti a vincerli lo stesso».

Parte da un assunto di base che tiene conto del momento che le due anime cestistiche della Romagna stanno vivendo. «Rimini arriva a questo derby senza averne mai vinti da quando è tornata in serie A2, quelli di Supercoppa compresi, e ci giunge con l’opportunità, davanti al proprio pubblico, di poterlo fare suo. Se c’è un momento in cui Rbr può sperare di vincere contro Forlì, è proprio questo, ma per riuscirci dovrà davvero disputare la propria, migliore gara dell’anno».

E’ quindi una gara che conta e che ha molteplici chiavi di lettura, come conferma Gabriele Ceccarelli, l’ex coach della Npc Rieti nell’ultima annata e che le due formazioni le ha viste più e più volte in questo torneo.

Il derby di domani tra RivieraBanca Rimini e Unieuro Forlì si porta inevitabilmente dietro uno sciame di motivazioni che vanno al di là del risultato in sé, ma il fatto che, con questo match, il campionato di A2 giunga alla 16 a giornata ed esattamente altre sedici ne resteranno da giocare, fa sì che equivalga alla chiusura di un primo ciclo. Dal quale si vuole ripartire per confermarsi, come nel caso della Pallacanestro 2.015, o rilanciarsi come vorrebbe Rinascita Basket trovando proprio nella sfida ai “cugini” il proprio trampolino.

E allora perché l’Unieuro anche nelle serate meno brillanti e nelle sfide decise in volata, fa sempre sua la posta in palio? «Forlì vince perché la squadra si fida del suo manico e il coach delle sue truppe - ammette Gabriele Ceccarelli -. C’è in lei una connessione tra staff tecnico e atleti, talmente stretta da consentire di sapere in anticipo cosa ti verrà chiesto di fare e come farlo, cosa potrai domandare di eseguire e aspettarti venga messo in opera; come ogni situazione particolare in campo vada affrontata e ogni dettaglio compreso. In questi aspetti l’Unieuro ha capacità superiori alla media e lo si deve alla bravura di tutte le sue componenti e all’intelligenza della società di confermare i giocatori chiave del sistema di Antimo Martino».

Giudizio davvero lusinghiero e analisi fine da parte del tecnico, che su pregi e difetti cha ancora si accavallano in RivieraBanca, non è meno approfondito. «In questo periodo vedo una squadra cresciuta in attacco con Marks pienamente al centro del gioco. Pur non essendo uno dall’estro di Johnson e restando un elemento “di sistema”, è molto più responsabilizzato. Dell’Agnello ha fatto delle scelte precise e un’altra è quella di affidarsi ai giocatori con più esperienza. Questo va a discapito di Alessandro Scarponi che è colui che più ne sta pagando il prezzo in termini di utilizzo, ma è comprensibile che Dell’Agnello vada sulle certezze e poi avere troppa responsabilità in una fase difficile, ai giovani non fa neppure bene».

Restano, però, limiti non ancora superati. In difesa, principalmente. «Rimini regala chilogrammi a tutti, Anumba a parte, e davanti a questo gap puoi fare poco qualunque sia la guida tecnica. Certo, al sistema di coach Ferrari serviva forse maggior tempo per essere assimilato e potere rendere, ma Dell’Agnello è un gran lavoratore della difesa e se può migliorarla, sa come riuscirci».

Il derby si decide in difesa?

Secondo me sì - ammette Ceccarelli -. Rbr dovrà difendere come mai ha fatto prima, Forlì oltre a smozare emotivamente l’effetto del palasport Flaminio, dovrà evitare di farsi trascinare dai suoi avversari in una gara ai 90 punti».

Finito il derby cosa cambierà, per l’una e per l’altra, in base al risultato? «Ancora poco perché saremo esattamente a metà stagione. L’Unieuro non può che ambire comunque a uno dei primi tre posti per guadagnarsi il migliore ranking possibile nella post season, RivieraBanca può fare 5/5 nelle prossime, determinanti gare, se vincesse, ma comunque le resta la chance di fare 4/4 con Chiusi, Cento, Cividale e Nardò e agganciare presto quei play-off che restano un obiettivo perseguibile».