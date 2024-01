Basket A2, l’Unieuro vince e aggancia la Fortitudo in vetta, RivieraBanca piega Nardò VIDEO

L’Unieuro soffre a lungo la verve di una indomabile Chiusi, ma alla fine riesce a spuntarla al Palafiera. I biancorossi di Martino si impongono 82-74 con 24 punti (5/8 da tre) per il super-veterano Cinciarini. Alle sue spalle ottima prova in attacco di Johnson (20 punti e 9 rimbalzi). A chiusi non sono bastati i 27 punti dell’ottimo Tilghman. Grazie a questa vittoria, i biancorossi agganciano al primo posto la Fortitudo Bologna, sconfitta 61-57 a Cento.

RivieraBanca Rimini rispetta i pronostici e regola Nardò al Flaminio (83-65). I ragazzi di Dell’Agnello costruiscono la loro vittoria nel primo quarto (27-13) presi per mano da un Grande in giornata di grazia in attacco (24 punti in 26 minuti).