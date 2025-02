Basket A2, l’Unieuro ritrovata è la certezza, il dubbio è sempre il nodo-Usa

Non cambia nulla per ora in classifica, ma può fare una grande differenza in positivo domani. La vittoria dell’Unieuro sull’Apu Udine, ottenuta davanti a oltre 3.600 tifosi riconquistati, lascia Forlì all’ottavo posto in virtù, soprattutto, del successo in volata dell’Urania Milano a Lecce contro l’Hdl Nardò, ma dà uno slancio emotivo enorme all’Unieuro consapevole del proprio valore e della possibilità di risalire la china in un campionato il cui livellamento è tale da far sì che le squadre si mangino in continuazione punti l’un l’altra allargando, anziché restringendo, la platea di quelle ancora nel mirino dei romagnoli.

Ben otto squadre racchiuse nel coriandolo di quattro punti, nove in 6 se contiamo Verona al momento staccatasi in corda al gruppone, ma sempre pronta a rialzare la testa. E in questa condizione chi inizia a prendere ritmo e a trovare continuità, può fare un grande balzo in avanti.

L’Unieuro adesso conta di essere questa squadra, anche guardando con ottimismo un calendario non in discesa, ma quantomeno in falsopiano, che le si para davanti. I biancorossi in questo girone di ritorno hanno già affrontato quattro delle prime sei (Rimini, Udine, Cividale, Cantù), mancando all’appello solo Rieti e Milano. Adesso arriveranno quattro match contro formazioni della “colonna di destra. Nell’ordine: Orzinuovi, Nardò, Vigevano e Cremona e tra la prima e la seconda partita, ci saranno dieci giorni di pausa dovuti alle convocazioni nelle rispettive nazionale di Perkovic e Jurkatamm che hanno fatto slittare al 26 marzo la sfida interna con la sorpresissima Avellino.