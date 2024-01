Basket A2, l’Unieuro lancia la volata e fa l’occhiolino a Rbr

Volata a quattro per due posti. Con vista, e biglietto, per le Final Four di Coppa Italia, ma anche e forse ancor di più, con sguardo fisso sull’Orologio e di conseguenza, sin d’ora sulla griglia play-off. Il campionato di serie A2 è davanti al rush finale del girone di ritorno e le prime due posizioni che danno diritto a giocarsi il trofeo in palio a Roma il 16 e 17 marzo, sono ancora in ballo. Sostanzialmente tra tre formazioni, Unieuro, Udine e Trieste, perché la Fortitudo Bologna quel pass lo ha di fatto già in tasca e può vederselo scippare solo se si farà male da sola. Per lei, l’obiettivo è più che altro mantenere il primato.

Fortitudo 32 punti

In vetta da sola, con due punti di margine su Forlì e 4 su Udine e probabilmente Trieste se vincerà il recupero interno con Chiusi, è in svantaggio negli scontri diretti solo con l’Apu. I suoi prossimi impegni sono, nell’ordine, a Cento, in casa con Cividale e a Verona. Ovviamente è quest’ultima la sfida in cui la capolista rischia di più, ma in verità nessuna delle tre gare è semplice. Per non qualificarsi alle Final Four dovrebbe, però, perderle tutte, perché un eventuale arrivo a tre con Forlì e Udine sarebbe comunque dentro. Per mantenere la prima piazza in vista dell’avvio della fase ad orologio, invece, potrebbe bastarle un successo, ma gliene servirebbero due se, contemporaneamente Forlì facesse 3/3 portandosi a quota 36. La testa di serie numero uno in vista dello step successivo è, comunque vicinissima.

Unieuro 30 punti

La vittoria su Verona è stata provvidenziale perché ha respinto a -6 una pericolosa concorrente, ma il ko di una settimana prima a Cividale ha complicato, e non di poco, i piani dell’obiettivo-Roma. Per mantenere almeno il secondo posto, all’Unieuro potrebbe risultare necessario vincere tutte le ultime tre gare con Chiusi, a Udine (imbattuta in casa) e con Trieste il 4 febbraio. Un 2/3 potrebbe non bastare perché, fatto salvo un successo domenica col fanalino di coda del girone, perdere in Friuli o al Pala Galassi coi giuliani, implicherebbe farsi superare da una delle due a causa dello scontro diretto. Trieste ha già vinto all’andata (e di 17), con Udine i biancorossi prevalsero di 3 lunghezze e difenderle in caso di ko, è complicato. L’alternativa è sperare in un passo falso altrui. Dove? Con chi? Beh, per una volta Forlì tiferà per i cugini riminesi.

Udine 28 punti

Detto dello scontro diretto, forse decisivo, con l’Unieuro del 28 gennaio, è tra le prime due se lo vincerà, ma anche se, al contempo, non scivolerà in uno degli altri due match che l’attendono. Sono due trasferte, la prima ad Orzinuovi e la seconda al Flaminio di Rimini per chiudere il girone di ritorno. La formazione di coach Adriano Vertemati parte obiettivamente favorita in entrambe le occasioni, ma RivieraBanca all’ultima è comunque un’incognita visto l’imprevedibilità congenita della compagine di Sandro Dell’Agnello. E poi, in trasferta, l’Apu ha un record negativo: 4 vittorie e 5 sconfitte. Affrontare Forlì al “Carnera” la rende, comunque, la principale indiziata a fare compagnia a Bologna alle finali di Coppa.

Trieste 26 punti

Ha dalla sua un incontro in più da disputare, il recupero casalingo con Chiusi del 24 gennaio, ma è a -1 nella differenza canestri dei confronti con Udine e ha perso per menisco un giocatore cardine come Reyes almeno sino a inizio fase ad orologio. Prima di sfidare Forlì in Romagna, andrà a Cividale e ospiterà Rbr e se perdere al Pala Galassi la estrometterebbe dalla Coppa Italia, per il secondo posto ad evitare questo andrebbero aggiunti anche due punti sabato a Cividale. Match tutt’altro che scontato vista la rinascita della squadra di coach Pillastrini passata proprio dal successo contro l’allora co-capolista Forlì. E i romagnoli, ovviamente, tifano per il “Pilla”.

Perdere a Cividale, però, potrebbe anche essere sanato da un blitz al Pala Galassi e da un arrivo a tre, a quota 32. In quel caso sarebbe davanti per classifica avulsa grazie al 2-0 sui romagnoli.