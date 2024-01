Basket A2, l’Unieuro ha ritrovato la sua versione migliore VIDEO

Davanti a oltre 3.400 spettatori, davvero tanti per un sabato sera gelido di metà gennaio, l’Unieuro centra due punti fondamentali nella corsa per rimanere tra le prime due in classifica e accedere, così, alle Final Four di Coppa Italia, ma, soprattutto, ritrova la vera se stessa: quella combattiva, che affronta le partite con il piglio della squadra di rango, che sa “sporcare” le gare stesse, che nelle difficoltà sa fare quadrato, resistere e reagire e che nei rush finali è cinica, determinata, solida.

Tutte qualità che le hanno permesso di vincere ogni match in volata (a parte a Trieste), di battere Udine e Fortitudo in casa e di superare anche la Tezenis Verona distaccandola, ora, di 6 punti in graduatoria. Risorse che a Cividale i ragazzi di Antimo Martino avevano dimenticato sul pullman e che sembravano essersi affievolite dopo il derby vinto a Rimini. In 40 minuti a grande intensità, però, Forlì ha ribadito di averle nel proprio Dna e in un rush finale di girone di ritorno che la porterà ancora a sfidare Udine e Trieste, questa è la migliore premessa possibile per i biancorossi.

«Sono molto soddisfatto per avere vinto una partita di alto livello tra due squadre che si sono affrontate dando tutto – ammette il coach dei biancorossi - Sono contento soprattutto per i miei ragazzi, perché ci siamo ripresentati in palestra dopo il ko a Cividale dispiaciuti per com’era andata e con grande serietà: abbiamo svolto un’ottima settimana di lavoro e per la reazione che abbiamo avuto nella quotidianità sarei stato contento anche se in campo non avessimo vinto. Lo abbiamo fatto, abbiamo dato tutto, e abbiamo vinto con la voglia di farlo, lottando, pur di fronte a percentuali non ottime nonostante i buoni tiri che abbiamo preso».

Principalmente l’Unieuro ha vinto un duello chiave, quello sotto canestro, quello dell’impatto fisico, che era il più temuto alla vigilia. Prova ne sia che decisivi, nell’ultima frazione di gioco e in particolare nei 5 minuti finali, sono stati uno straordinario “Dada” Pascolo e Xavier Johnson. «Abbiamo vinto il duello a rimbalzo contro una formazione che ha un atletismo di base superiore al nostro, ma per fortuna in questo gioco non sempre i centimetri fanno la differenza – spiega Martino - Noi abbiamo dato tutto ciò che avevamo e ognuno di noi era intenso e concentrato: vincere ci dà grande gioia dopo una prestazione brutta a Cividale che, però, va accettata perché esistono anche gli avversari e ci sono le giornate buone e quelle meno buone».

E buona quella di sabato lo è stata eccome. Anche in paragone alla settimana precedente, perché se in Friuli i biancorossi avevano avuto la pecca di mettere in fiducia gli avversari per poi non riuscire più a cambiare inerzia, con la Tezenis anche sul +5 scaligero del terzo periodo, Forlì ha resistito compatta e ha saputo riprendere in mano il filo del discorso. Martino se ne compiace. «Verona nei piccoli passaggi a vuoto che abbiamo avuto ha dimostrato il suo potenziale e alla resa dei conti il nostro successo nasce proprio nella terza frazione quando abbiamo avuto la forza di mantenerci a stretta distanza anche quando la sensazione era che la gara stava prendendo una direzione che non era la nostra».