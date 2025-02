Basket A2, l’Unieuro chiede ad Harper un ultimo sforzo

Se questo clima di positività è una piacevole novità in casa forlivese, la costante che ormai da inizio gennaio accompagna ogni attesa dei match in calendario è l’incognita su chi schierare in campo tra Shawn Dawson e Demonte Harper. Fatto salvo che ormai Toni Perkovic è intoccabile, la scelta che lo staff tecnico biancorosso dovrà assumere è inevitabilmente legata ad aspetti fisici e non tecnici. L’ala di passaporto israeliano, dopo il risentimento al ginocchio destro accusato a Livorno e gli esami che hanno evidenziato un’infiammazione del tendine rotuleo, ha saltato le gare con Torino e Cantù, ma ha ripreso a lavorare in palestra. Sente però ancora fastidio e a tutt’oggi questo lo limita al punto che appaiono ridotte le possibilità di un recupero in piena efficienza in vista di una sfida così importante e difficile come quella contro i friulani. C’è ancora tempo affinché la situazione migliori, l’équipe di medici e fisioterapisti valuta quotidianamente l’evoluzione delle sue condizioni, ma a onor del vero non ce n’é troppo e quindi il suo rientro è più probabile possa slittare.

Le lancette dell’orologio corrono più velocemente del solito verso la grande sfida di domenica al Pala Galassi tra l’Unieuro e la neo capolista Udine. Corrono nella testa della squadra di Martino perché dopo il convincente successo in casa di Cantù ci sono rinnovate determinazione, fiducia e voglia di confermare il nuovo status di “ammazzagrandi” (impensabile sino alla vigilia del derby con Rimini) anche al cospetto di chi si è guadagnato il trono di A2 e i conseguenti favori del pronostico in ottica promozione diretta (per i bookmakers, ora la quota è appena 1,42.

Le quotazioni per una terza recita consecutiva di Demonte Harper sono quindi in ascesa e la guardia di Nashville si farà trovare pronta così come con Torino e Cantù dove sì è stato inopinatamente inoffensivo, ma poi a pochi secondi dal gong ha piazzato la stoppata a McGee che ha blindato il successo dei romagnoli.

Lo vedremo probabilmente in campo ancora, ma poi? Ecco, la società di viale Corridoni sta da tempo cercando una soluzione definitiva al gioco delle due sedie che passa inevitabilmente non da un taglio secco, ma dal ricollocare Harper altrove. Risparmiando anche la restante parte dell’ingaggio stagionale e, ancor meglio se un altro club si prendesse in carico anche il contratto per il 2025-2026 che l’esterno detiene con la Pallacanestro 2.015.

Difficile, ma qualcuno sembrerebbe orientato a farlo. È il Limoges, “nobile” della massima serie francese che in questa stagione è appena 13ª in classifica con 6 vittorie e 12 sconfitte e nella quale Harper aveva militato nel 2021-2022 con Massimo Cancellieri allenatore. La sua migliore stagione, tra l’altro, chiusa a 15.7 punti e 3.5 assist di media con il 37% da tre. Dalle informazioni raccolte, in una situazione di prevedibile riservatezza al riguardo, l’interesse dei transalpini è concreto ma non è il solo club ad essere stato rivelato all’Unieuro.

C’è però un problema di fondo: al momento si tratta, con tutti, di un pourparler, anche circostanziato, ma offerte economiche vere e proprie al club forlivese (per intendersi, la questione del contratto di quest’anno e del prossimo) non ne sono state avanzate. Lo stesso Demonte Harper, poi, non ha esplicitamente comunicato la volontà di andarsene o di gradire una delle opzioni a sua disposizione. Più esplicitamente: non ha ancora dato la propria disponibilità ad accettare una nuova destinazione.

Riteniamo che il nodo si scioglierà presto, intanto Harper è pronto a sfidare la capolista con Forlì.