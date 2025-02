Basket A2, il mese che ha cambiato l’Unieuro

Ottava a sei punti di distanza dal terzo posto a fine girone d’andata, con dieci squadre racchiuse in otto punti dietro l’allora capolista solitaria Rimini; addirittura 11ª dopo la sconfitta di Livorno al 23° turno a -8 dal terzo gradino del podio. Sono bastate quattro vittorie di fila all’Unieuro per fare un balzo enorme verso i piani alti della serie A2, perché la fotografia dopo 27 partite disputate (una in più per Cantù e Cividale), vede i biancorossi attestati al sesto posto dimezzando a 4 punti lo scarto dalle terze. Cinque posizioni recuperate in meno di un mese con un’ammucchiata che è sempre quella del giro di boa della regular season: dieci formazioni comprese in un intervallo di otto punti alle spalle della coppia Rimini-Udine che guida il gruppo.

L’Unieuro quest’anno una sola volta aveva vinto una partita a punteggio bassissimo, ma era successo al Pala Galassi, contro Pesaro e in un tempo che, a guardarlo con gli occhi attuali, sembra lontanissimo. Invece questa capacità di emergere dalle paludi acquitrinose di match nei quali c’è da sporcarsi faccia e mani di fango, di riuscirci grazie a freddezza, personalità, durezza difensiva e capacità di fare giocare gli altri peggio di quanto di proprio non si stesse facendo, era l’arma in più che tante volte in passato ha permesso a Forlì di trovare l’uscita dal labirinto. Basti pensare alle finali di Coppa Italia del marzo scorso, o dalle trasferte “brutte ma buone” della fase a orologio del 2023-2024 ante infortunio di Kadeem Allen.

Questa faccia, ancora i romagnoli non l’avevano mostrata, ma gli indizi sparsi sul terreno nelle ultime settimane, inducevano a pensare che sarebbe arrivato il momento per farla vedere. La “Pieffe”, dunque, può vincere anche se non ha tutti, o quasi, i suoi effettivi, protagonisti di una serata convincente in attacco. Per mesi si è pensato il contrario. L’importante, però, è che davvero abbiano trovato la strada giusta quei giocatori cui in estate si era affidato il ruolo di leader. E se per Harper non è successo, per Gaspardo sì, eccome.

Coi 18 punti di domenica arriva a sei gare in doppia cifra nelle ultime sette (e con Cantù si è fermato a 8): una continuità del genere non solo non l’aveva avuta a inizio campionato, ma neppure negli ultimi due anni a Udine. Dal match a Verona in poi “Gas” è il top scorer forlivese con 14.6 di media, cattura 6.4 rimbalzi a partita e tira col 39% da tre, sfruttando quindi al meglio una delle sue più riconosciute qualità (oltre all’atletismo). È lui l’ago della bilancia? Doveva esserlo e sta iniziando a dimostrarsi tale. Forlì lo metta in forno per manternerlo caldo durante i dieci giorni di “pausa-nazionali”.