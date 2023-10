Basket A2, il girone rosso sembra già spaccato in due

Un girone Rosso spaccato in due. La prima giornata di campionato ha confermato in pieno le aspettative della vigilia, con quattro squadre a dettare legge (che poi saranno regolarmente cinque, se la favoritissima Trieste non si farà sorprendere da Orzinuovi nel posticipo di stasera).

Equilibrio, questo sconosciuto

Nessun finale in volata, poche emozioni, verdetti chiari. Verona, Udine, Fortitudo e Unieuro (a proposito, la sfida tra bolognesi e forlivesi della terza giornata in programma mercoledì prossimo si giocherà in leggero posticipo alle 20.45 per la diretta su MS Channel) non si sono fatte pregare e hanno mantenuto fede ai pronostici, liquidando le rivali con punteggi larghi e mai in discussione. Manca Trieste, come detto, ma il copione di stasera sembra già scritto. Insomma, si rischia di vedere davvero due campionati in uno: da una parte le big, dall’altra le “normali”.

Ciclone Piacenza su Rbr

Un discorso a parte meritano Assigeco e RivieraBanca, due squadre che sulla carta hanno tutte le potenzialità e soprattutto le intenzioni di unirsi alle cinque regine del girone. Lo scontro diretto ha sorriso agli emiliani, superiori in tutto e per tutto a una Rinascita in rodaggio, che ha pagato un precampionato difficoltoso e pieno di imprevisti. Impietosi i numeri di Piacenza, statisticamente parlando la miglior squadra di questo turno d’esordio nelle voci più importanti: 86 punti, 72% da due, 46% da tre, 24 assist e addirittura 100 di valutazione. Rimini può comunque pensare anche in positivo, visto che la partita l’ha buttata via praticamente nel solo secondo quarto (34-19), l’unico perso dei quattro. Di certo sabato con la Fortitudo servirà un cambio di marcia notevole.

Un po’ di numeri

Detto dello strapotere Assigeco, qualche piccola soddisfazione statistica anche per Unieuro e RivieraBanca, le squadre che hanno perso meno palloni del girone (rispettivamente 6 e 9), notizia sempre gradita agli allenatori. Forlì, poi, si prende anche il secondo posto nella valutazione (98), nei tiri liberi (85%) e nei rimbalzi (39), dove fra l’altro svetta nei difensivi (30) alla pari con Chiusi.

Passando ai singoli, la giornata senza punteggi clamorosi si riflette sulle cifre individuali, che non offrono exploit di spessore. Fa piacere che i top scorer siano due italiani, Redivo di Cividale (25) e Veronesi di Piacenza (21), così come spiccano i 13 assist di un altro alfiere Assigeco, Sabatini, e il 100% da tre (4/4) del riminese Masciadri.

Johnson & Johnson

La nota più positiva, per Rimini, è Justin Johnson. L’americano è il migliore nei rimbalzi offensivi (5), nelle stoppate (2) e nella valutazione (27), nonchè quarto marcatore (20) e terzo nella percentuale da due (72%). Un cognome che in Romagna promette bene, visto che l’omonimo Xavier dell’Unieuro è stato il miglior rimbalzista della giornata con 10.