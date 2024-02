Basket A2, “Fratelli d’Italia”, la Romagna s’è desta

Se fosse un claim di quelli tipici negli Anni ’80 e negli Anni ’90, sarebbe “Il Made in Italy trionfa sempre”. Insomma, sempre proprio no, ma nel caso del felice esordio nella fase a orologio di Unieuro e RivieraBanca, è stato proprio così e se si volge lo sguardo all’indietro per comprendere tutto il periodo positivo che le due formazioni romagnole stanno vivendo, si capisce che non si tratta di un caso isolato. Tutt’altro: molte delle fortune di Forlì e Rimini stanno passando dalla crescita esponenziale del gruppo italiano e dall’apporto delle due panchine.

Nelle due vittorie conquistate domenica ai danni di Real Sebastiani Rieti e Fortitudo Agrigento, la differenza l’hanno fatta proprio questi due elementi. La Pallacanestro 2.015, in una serata “normale” di Kadeem Allen e nella giornata durata meno di tre periodi di Xavier Johnson, ha trovato 56 punti sugli 83 totali dal proprio nucleo italiano. Si tratta di oltre il 67% del fatturato complessivo della Martino-band. Rinascita ha fatto ancora meglio, centrando il sesto successo negli ultimi sette incontri grazie ai 65 punti messi a segno dai propri giocatori “azzurri, pari a un incredibile 89%. Quelli saliti dalla panchina ne hanno prodotti 40, ossia il 54.8% dello score finale, mentre in casa forlivese sono stati 35 per un comunque ottimo 42%.

Non è un fatto episodico

Per l’Unieuro specialmente e sin dall’anno scorso. Forlì infatti si sta ripetendo anche sotto questo profilo. Da inizio campionato, la pattuglia italiana ha messo a segno 1.165 punti, esattamente il 63.3% di quelli a referto e se per convenzione prendiamo il riferimento di chi, infortuni a parte, inizia i match dalla panchina, la produzione è pari al 30.8% del totale. Dal girone di ritorno, però, questo apporto è salito vertiginosamente sino al 45% del totale dei punti realizzati e, come anche percettivamente era chiaro, l’escalation di rendimento di Pascolo e Zampini, oltre alla costanza sul lungo periodo di Cinciarini, ha reso possibile un cammino da undici vittorie e una sola sconfitta.

Sull’attacco di Rimini, abitualmente il peso di quanto producono Marks e Johnson è maggiore, ma se dall’inizio del campionato gli altri elementi a disposizione di Dell’Agnello hanno messo a referto il 52.6% dei punti, dall’inizio del ritorno sono diventati il 61.8%. Segno evidente che la crescita di Rbr comprende ogni sua componente e che la maggiore costanza di rendimento di Masciadri, Simioni e Tassinari soprattutto, è stata la chiave per cambiare il volto alla stagione.

E la panchina? Il calcolo va fatto da quando “Sandrokan” ha inserito in quintetto Tassinari facendo entrare in corsa Grande. Scelta che ha pagato in tutto e per tutto visto che da allora (era il match con Nardò), Rimini ha sempre vinto. Ebbene, gli elementi entrati in corso d’opera hanno messo a segno il 46.6% dei punti totali di Rbr. Meglio, al momento, di quanto stia producendo la panchina dell’Unieuro. Questa per entrambe è la via maestra per andare lontano. Perché gli stranieri devono esserlo, ma senza un nucleo forte tutto italiano alle fondamenta, che sappia sopperire a qualche loro serata storta e che dia una scossa, o crei le condizioni per una svolta, subentrando a partita iniziata, la post season sarebbe una strada in salita e forse breve. Forlì e Rimini si stanno attrezzando affinché l’avventura sia lunga e vincente.