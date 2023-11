Basket A2, Allen faro dell’Unieuro, Marks può diventarlo per RivieraBanca

Dolcetti, scherzetti e fantasmi. Nel turno di campionato di A2 che ha preceduto la notte di Halloween, tutti i simboli più convenzionali della “notte delle streghe” hanno trovato rappresentazione. A partire proprio dai campi stregati. Come pare esserlo quello di Cento, paradossalmente proprio per la squadra che vi ha dimora.

Fuori dalla Romagna

La Benedetto aveva ben quattro gare in casa su sei, ma con la sconfitta subita con Udine, ne ha perse ben tre, battendo solo Trieste che merita un approfondimento tutto suo. Una serie di passi falsi che stanno condizionando in negativo il percorso degli emiliani, attesi domani a Rimini da una sfida che significa già tanto per entrambe.

Se Cento recrimina, proprio Udine, assieme alla Fortitudo, è una delle due squadre che più hanno motivo di gioire in questo momento. Seconda in classifica un passo dietro gli emiliani e in coppia con Forlì, migliore attacco del campionato e trainata dalla coppia di esterni tutta italiana che è una vera garanzia. Già, perché nelle ultime vittorie friulane i protagonisti sono principalmente Diego Monaldi e Lorenzo Caroti e lo sono a suon di triple: 57% in stagione il primo, 53% il secondo. Considerando che assieme fanno quattro promozioni negli ultimi tre anni, le premesse per Udine sono più che buone.

Solo dolcetti per i tifosi anche da parte della Fortitudo che continua a essere l’unica squadra imbattuta dell’A2 dopo avere regolato anche Orzinuovi. Pronostico rispettato e ora niente big match infrasettimanale a Udine (si giocherà il 15 novembre) per preparare altre due sfide consecutive al Pala Dozza con Piacenza e Cento. Insomma, la squadra di Caja può incamerare altri punti e ulteriore fiducia e a quel punto tutti dovrebbero fare sul serio i conti con la “F” per suffragare le ambizioni di promozione.

Quelle che hanno Verona e Trieste e il match clou della sesta giornata ha rialzato le quotazioni degli ondivaghi scaligeri per riempire di fantasmi l’orizzonte dei giuliani, al terzo stop consecutivo e contestati dai propri tifosi. È crisi vera? Il coach statunitense Christian rischia la panchina? Le risposte si avranno prestissimo, già dai due delicati impegni di questa settimana: trasferta a Piacenza e derbissimo casalingo con Udine. Trieste al momento è la grande delusione del campionato.

Dentro la Romagna

Chi invece può guardare al domani con maggiore serenità è la Romagna dei canestri. Rimini e Forlì hanno conquistato le due vittorie di cui avevano bisogno e l’unico “scherzetto” che RivieraBanca spera non si trasformi in un “nightmare” riguarda l’avere ritrovato capitan Masciadri nelle rotazioni e immediatamente perso il proprio faro Justin Johnson. Il problema al ginocchio del lungo tiene in apprensione, la speranza è recuperarlo in fretta (ieri sera la risonanza magnetica poi eventuali e ulteriori approfondimenti): se non domani con Cento, almeno sabato a Cividale. Anche perché, con la crescita graduale ma tangibile, di Grande, Simioni e Marks, i tre successi di fila non sono utopia.

Proprio Derrick Marks divide con Kadeem Allen dell’Unieuro, lo scettro di Mvp dell’ultimo turno di campionato. Entrambi top scorer con 24 punti a testa e ambedue realizzandone 16 in un tempo. Il primo per il riminese, il secondo per il forlivese, sempre più leader tecnico e mentale del gruppo di Antimo Martino.

Pur diversi tra loro, Allen sta iniziando ad avere lo stesso impatto che ebbe Terrence Roderick nella fase d’oro dell’Unieuro 2020-2021 e rispetto a lui, è decisamente meno condizionante. A Forlì ci si spella già le mani nell’applaudirlo, ma la sua costante ascesa non deve fare passare in secondo piano l’importanza di un successo come quello a Piacenza in una gara sporca e fisica.

La Pallacanestro 2.015 non avrà brillato per continuità, certo, ma in un match così le fiammate erano più che prevedibili e avere saputo contenere le sfuriate dell’Assigeco, rispondendovi sempre colpo su colpo, è un ottimo viatico per il doppio impegno contro Cividale e sabato a Verona che dirà tanto sul ruolo che i biancorossi potranno recitare in questo torneo. Bologna a parte, l’Unieuro non ha ancora sfidato una big? Verissimo, ma in fin dei conti per Martino è meglio così: all’appuntamento può arrivarci pronto. Più che a inizio campionato, più che adesso.