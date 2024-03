Basket B, Pala Ruggi squalificato per due turni, l’Andrea Costa deposita il ricorso: “La società è parte lesa”

Due turni di squalifica per il Pala Ruggi: l’Andrea Costa ha depositato il ricorso. Questa la nota del club: “L’ Andrea Costa Imola 2022, in riferimento alla decisione prese ieri dal Giudice Nazionale Sportivo inerente ai provvedimenti di squalifica per due giorni del campo di gioco, nella mattinata di oggi ha effettuato il ricorso urgente, chiedendo la revoca del provvedimento stesso, in base alle disposizioni organizzative annuali 2023-2024. Nella giornata di domani, venerdì 8 marzo, la Corte Sportiva d’appello a Roma esaminerà il reclamo. L’Andrea Costa, fiduciosa che il Giudice sportivo prenda in considerazione il ricorso, si scusa per questi gesti che costituiscono un grave danno alla società stessa, parte lesa e assolutamente estranea ai fatti”.