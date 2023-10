Basket B, l’Andrea Costa vuole la prima vittoria

Doveva essere la partita del “vero” inizio di campionato per l’Andrea Costa. E lo può ancora essere, però senza dubbio l’infortunio di Alex Ranuzzi l’ha messa maledettamente in salita per i biancorossi. Questa sera al Pala Ruggi (inizio ore 20.30, arbitri Luchi di Prato e Mariotti di Pisa) arriva infatti la Virtus Padova, avversario di fascia leggermente superiore, vero, ma abbordabile. Senza il proprio “4” titolare, a questo punto, servirà un’impresa all’Andrea Costa: «Ci viene a mancare un giocatore fondamentale – esordisce il coach Emanuele Di Paolantonio – e già sappiamo di non avere un roster particolarmente profondo. L’assenza di Ranuzzi incide parecchio, anche perché arriva in una settimana con tre partite, due delle quali, domani (oggi,

ndr) Padova e domenica Bisceglie alla nostra portata. Speriamo che Ranuzzi possa rientrare il prima possibile, sottolineando come nel breve si possa sempre trovare il modo di ovviare a qualche infortunio, ma a lungo andare diventerebbe un problema».

Alternative complicate

Logica vuole che l’infrazione (una microfrattura) all’astragalo del piede destro richieda per Ranuzzi almeno tre settimane di tempo prima di tornare in campo. Imola, insomma, dovrà trovare qualche alternativa: «L’inserimento di Lucio Martini (oggi il suo esordio, ndr) può aiutare, ma nel ruolo di “4” l’unica vera alternativa resta Marangoni. Bresolin lo adatteremo un po’ in quella zona di campo e i tempi ristretti non aiutano, perché con una settimana di allenamento a disposizione ci avremmo lavorato. Quanto a Martini sarà utile, però parliamo di un “5” puro, al momento insomma non può marcare i “4” di B. E, ironia della sorte, Padova vanta quello che è forse il suo migliore giocatore, Michele Ferrari (ex di turno da 17 punti e 6 rimbalzi di media,

ndr) proprio nel posto del “4”».

A questo punto diventa ancora più importante che Drocker e Crespi, due fra gli indiscussi leader biancorossi, alzino il livello del proprio rendimento dopo 80’ abbastanza deludenti in quanto a cifre: «Passa tanto da loro – conferma Di Paolantonio – e io resto estremamente sereno, perché parliamo di due giocatori che in carriera hanno sempre performato in una certa maniera. E ricominceranno a farlo. Detto questo il tempo per preparare tatticamente la partita contro Padova è stato pochissimo, con un allenamento di defaticamento lunedì e uno martedì senza Ranuzzi e Corcelli (impegni di lavoro,

ndr). A questo punto dobbiamo più che mai pensare soprattutto a noi stessi, cercando di fare le nostre cose e di ridurre al minimo il numero di errori, distrazioni e cali».