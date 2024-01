Basket B, l’Andrea Costa fatica per le sfide che contano

Curare gli acciacchi, ritrovare la continuità perduta in allenamento e mantenere la calma, perché i 18 punti in classifica restano. E’ ben chiara e tracciata la strada che ha scelto l’Andrea Costa per superare il momento delle tre sconfitte consecutive, delle quali, a ben vedere, solo quella nel derby imolese rientra tra le occasioni perse, perché Faenza e Fabriano (e pure Ruvo) appartengono ad un livello superiore.

«La squadra ha svolto un ottimo lavoro fisico durante la sosta natalizia - spiega il preparatore atletico Carlo Marani - visto che ha potuto allenarsi al completo, come neppure aveva potuto fare in estate causa vari problemini. Chiaro che questo tipo di carico si fa sentire sulle gambe, ma i risultati si vedranno molto presto. Gli infortuni di Drocker e Sorrentino, anche se non parliamo di situazioni preoccupanti, ci hanno impedito di lavorare al completo dal derby in poi e questo va evidenziato».

Presto in campo

Proprio la situazione dei due esterni biancorossi è quella che più preoccupa ambiente e tifosi in vista dei prossimi ravvicinati turni di campionato. «Drocker e Sorrentino si stanno allenando a parte con me e contiamo, abbastanza presto, di reinserirli nel gruppo».

Quando? Parliamo di tre-quattro giorni. Per Sorrentino, in particolare, ci vuole prudenza perché il suo problema muscolare potrebbe trasformarsi in uno stiramento vero e proprio se affrettiamo i tempi».

Insomma, giustamente l’Andrea Costa gestisce le proprie risorse perché con Padova il 21 e Bisceglie il 24 arriveranno match ben più importanti,

«I campionati si decidono fra febbraio e aprile - riprende Marani - e quindi abbiamo impostato il lavoro per essere al meglio in quel periodo. Le gambe pesanti di alcuni giocatori, senza cercare alibi, si sono viste nel derby e a Fabriano, ma questa squadra deve vincere gli scontri diretti e su questo concetto è stato impostato il lavoro».

Miglioramenti e margini

Interessante capire dal preparatore atletico imolese chi, da inizio stagione, l’abbia più colpito fra i giocatori biancorossi. «Drocker è quello più migliorato, specie tenendo della condizione con cui si era presentato per acciacchi vari. Poi sono cresciuti moltissimo Crespi e Marangoni. Quest’ultimo ha grandi qualità, ovvero piedi veloci, rapidità e coordinazione, però se vuole arrivare ai livelli che “merita” deve migliorare il rapporto peso-potenza. Insomma deve alleggerirsi e al tempo stesso rinforzarsi e su questo aspetto è già progredito decisamente».

I tiri sbagliati da Crespi? «Non credo dipendano dalla mancanza di forza nella parte alta del corpo, piuttosto è una questione di gambe. Riccardo ha piedi rapidi, ma se le gambe non lo seguono tende a diventare un po’ impacciato. Pure qui stiamo lavorando».