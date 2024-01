Basket B, Dalmonte: “L’Andrea Costa così in alto e l’esonero di Ragazzi mi hanno stupito”

Giorno dopo giorno l’atteso momento del derby imolese, in programma domenica al Ruggi (ore 18, arbitri Rizzi di Vicenza e Parisi di Catania) si avvicina, con tutto il proprio carico di tensioni e pressioni. La prevendita sta andando a gonfie vele su entrambi i fronti (già bruciati 250 dei 300 tagliandi concessi alla Virtus come società ospite) e in palestra le squadre lavorano ben focalizzate su una partita diversa dalle altre: l’Andrea Costa, che si è allenata pure il 31 dicembre, riprenderà oggi, mentre la Neupharma ha ricominciato già ieri con l’incognita Fiusco (problema da valutare al ginocchio destro per l’ex Roseto).

Fra le tante sfide che il derby presenterà ce n’è una particolare, quella fra i coach Emanuele Di Paolantonio e Mauro Zappi: quest’ultimo ha fatto da secondo assistente al teramano nelle sue due precedenti stagioni imolesi (2018-19 e 19-20). A completare quel terzetto c’era come vice il figlio d’arte e imolese doc Lorenzo Dalmonte (sette anni in biancorosso), ora coach dei Fiorenzuola Bees (a metà classifica nel girone A con record di 7-9). Nessuno meglio di lui può quindi provare a decifrare, specie a livello tecnico, il derby che sarà.

Allora Dalmonte, lei che li conosce bene entrambi quali mosse si aspetta per domenica da Di Paolantonio e Zappi?

«Sotto questo aspetto sarà un derby curioso. La carriera di Di Paolantonio non è quella di un allenatore di serie B, avendo sempre lavorato a un livello superiore. Devo dire che lui mi ha lasciato tantissimo nei due anni assieme, sotto il profilo sia tecnico che umano. Quei due anni mi sono rimasti dentro, per la sua bravura di responsabilizzare noi assistenti e il continuo confronto su tutto. Quanto a Mauro Zappi, onestamente, come capo allenatore ancora non lo conosco, ho infatti il ricordo da lui da vice e ovviamente i ruoli sono molto diversi. Sarà interessante, insomma, vedere come l’uno cercherà di mettere in difficoltà l’altro e Zappi potrebbe puntare sull’effetto sorpresa».

Si aspettava questo eccezionale girone d’andata da parte dell’Andrea Costa e, sul fronte opposto, l’esonero di coach Regazzi?

«Rispondo sinceramente con due no. La Virtus credo sia a livello delle aspettative iniziali e del suo valore in classifica. Ha avuto un calendario durissimo all’inizio e questo va considerato. Insomma, non mi sarei mai aspettato in estate che Marco Regazzi, per la sua tradizione vincente in giallonero e per ciò che rappresenta per la Virtus, potesse essere esonerato. Quanto all’Andrea Costa, credo che Di Paolantonio abbia condotto un mercato molto furbo e intelligente, specie considerando il ritardo accumulato causa il ripescaggio. Non ha un roster profondissimo, ma le pedine sono al posto giusto e il gruppo è stato incastrato alla perfezione. Pensavo potesse fare bene, però non così bene e soprattutto non credevo che l’Andrea Costa fosse in grado di esprimere l’eccellente livello di pallacanestro degli ultimi due mesi, qualitativa e solida».

Analizziamo i duelli del derby, iniziando dagli esterni. Come vede Fazzi-Barattini, Drocker-Balciunas e Aukstikalnis-Magagnoli?

«Barattini ha tanti punti nelle mani e può offensivamente spaccare ogni partita, mentre Fazzi ha nella difesa uno dei propri punti forza, quindi prevedo molto equilibrio. Drocker e Balciunas sono due delle principali bocche da fuoco delle squadre imolesi, più creatore il primo e più finalizzatore il secondo, e possono orientare il derby. Quanto a Lukas (Aukstikalnis, ndr) e Magagnoli, considero quest’ultimo il leader tecnico dei gialloneri, uno che ha dimostrato di reggere alla grande il livello della B. Sarà un confronto interessante».

E chiudiamo con i lunghi, Ranuzzi-Chiappelli e Crespi-Ohenhen. Chi ha di più?

«Difficile dirlo, nel primo caso si fronteggiano due giocatori esperti e che conoscono benissimo la B, insomma due certezze per le rispettive squadre. Chi riuscirà a interpretare meglio la partita darà un grosso vantaggio ai compagni. Quanto a Crespi e Ohenhen, hanno caratteristiche diverse, ecco allora che chi saprà sfruttare meglio i vantaggi creati dai compagni finirà probabilmente, per spuntarla sull’altro».

Dalle panchine chi può avere un ruolo decisivo?

«Spendo il nome di due giocatori imolesi, ovvero Corcelli e Morara. Nunzio lo vorrei sempre nella mia squadra e mai da avversario, perché ha il talento per tirare fuori il colpo vincente. “Morris” invece è un giocatore dalla tripla dimensione, può fare il 4, il 5 e difendere senza problemi sugli esterni. Negli anni è cresciuto tantissimo a livello offensivo, specie dietro la linea dei tre punti e questo lo rende molto pericoloso».