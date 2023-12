Basket B, Andrea Costa: il marchio di coach Di Paolantonio sul momento d’oro

La sua Andrea Costa non poteva davvero fargli un regalo di compleanno migliore. Ieri Emanuele Di Paolantonio, di ritorno da Taranto, ha compiuto 42 anni e ha potuto festeggiare con la terza vittoria consecutiva (la sesta nelle ultime 8 partite) di una squadra costruita al fotofinish causa il ripescaggio e considerata quasi da tutti gli addetti ai lavori come la 18esima (al massimo la17esima) ruota del carro. Il presente, invece, recita 8° posto in classifica, +1 in media inglese (vinte fuori/perse in casa) e supremazia cittadina di nuovo in mano con 4 lunghezze di vantaggio sulla Virtus.

Tutti in palestra

Rincasata attorno alle 6 di ieri mattina a Imola dopo il lungo viaggio in pullman da Taranto, l’Andrea Costa ha avuto giusto il tempo di dormici sopra, rilassarsi un po’ e nel tardo pomeriggio ha ripreso a lavorare in campo, al Ruggi, per preparare la sentitissima sfida di domani con Ozzano (ore 18, arbitri Purrone di Mantova e Marconetti di Milano). Non ci saranno gli ultras ospiti (su indiretto provvedimento della Questura), divisi dall’Onda d’Urto da una profonda rivalità nata due anni fa con gli scontri ad Ozzano, però è logico pensare che sarà una partita diversa dalle altre e gli avversari ci arriveranno decisamente più freschi avendo giocato (in casa) mercoledì sera. «La vittoria di Taranto è stata la fotografia di quello che possiamo e dobbiamo essere e, al tempo stesso, di ciò che possiamo e non dobbiamo essere – queste le parole targate Di Paolantonio giovedì al Pala Mazzola – Siamo stati molto bravi a comandare il ritmo per 20’, eseguendo in attacco e prestando grande attenzione in difesa, però nella ripresa siamo andati troppo al loro ritmo. Alla fine, quando abbiamo eseguito negli ultimi possessi e la palla pesava, siamo risultati efficaci e ho fatto per questo i complimenti ai ragazzi”.

La firma di Dipa

I complimenti, in realtà, vanno infatti in primis a lui, l’allenatore teramano che in estate ha deciso di tornare a Imola e all’Andrea Costa, compiendo una scelta di vita alla quale ha aggiunto motivazioni fortissime. L’aver valorizzato Marangoni da numero 4 e l’aver ampliato il bagaglio offensivo di Aukstikalnis, la volontà di puntare da subito con forza sulla difesa a zona, e ancora il coinvolgimento dei giovani (Bresolin, Sorrentino e Martini) e la nuova versione “attitudinale” di capitan Corcelli e Ranuzzi sono i fiori all’occhiello.