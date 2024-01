Basket B, Andrea Costa: il figlio di Pavani aggregato alla prima squadra per gli allenamenti

Il play-guardia Mattia Pavani chiude l’esperienza di Ozzano e nelle prossime settimane si aggregherà all’Andrea Costa, vista anche l’emergenza infortuni, partecipando solo agli allenamenti. Lo annuncia il club biancorosso in una nota: Mattia è figlio di Christian Pavani, ex numero uno della Fortitudo Bologna ora referente di una cordata interessata a rilevare la società imolese. L’Andrea Costa ha poi fatto il punto sugli infortuni: durante il match di domenica scorsa contro la Virtus, Drocker e Fazzi hanno riscontrato problemi che son stati valutati nei giorni a seguire. Il primo a seguito della caduta su un piede dell’avversario dopo un tiro nel secondo quarto, ha riportato una distorsione alla caviglia, verrà seguito dallo staff medico con le cure appropriate agli ordini del dottor Palmonari. Diverso il discorso per il numero 5 biancorosso che aveva presentato lo stesso problema la scorsa stagione al termine della trasferta a San Miniato: Fazzi, a seguito degli esami strumentali, presenta un trauma al polso della mano destra una con una sospetta lesione parziale capsulo/legamentosa. Il giocatore verrà seguito giorno dopo giorno dallo staff medico che valuterà il suo possibile impiego in campo. Durante l’allenamento di ieri si è fermato ai box anche Gianmarco Sorrentino per un possibile stiramento del flessore sinistro. Il giocatore verrà valutato dallo staff medico a seguito degli esami strumentali di routine.