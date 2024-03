L’Andrea Costa Imola 2022 comunica che, mercoledì 27 marzo, il match contro Taranto si terrà presso il Pala SGR di Santarcangelo in Via della Resistenza alle ore 20:30. La società biancorossa in una nota ringrazia Gianluca Sacchetti e la società di Santarcangelo per l’ospitalità. Gl abbonamenti sono validi e il biglietto, invece, sarà al prezzo unico di 10 euro.