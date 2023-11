Basket C Serra contro Serra: gli Angels del babbo Alberto chiedono strada alla Sg Fortitudo del figlio Pietro

Scatta stasera alle 21 a San Lazzaro e dalla sfida tra Bsl e Aviators Lugo, la terzultima giornata d’andata del campionato di serie C.

I riflettori però si accendono tutti sul Pala Sgr di Santarcangelo, dove domani alle 21 va in scena un match speciale, quello tra Dulca e Sg Fortitudo. Agli interessi di classifica di entrambe (due vittorie in stagione per i clementini, una sola per i felsinei) si aggiunge l’emozione di una sfida tutta in famiglia. Il match, infatti, sarà quello che vede contrapposti il coach degli Angels, Alberto Serra, all’ala non ancora 20enne della Fortitudo, suo figlio Pietro.

Un derby più unico che raro da vedere su un campo da pallacanestro, atteso sin dalla compilazione dei calendari del torneo e sempre più da padre e figlio. «Lo ammetto, si avvicina un momento per me molto emozionante - ammette Alberto Serra - anche perché nella mia esperienza da coach a Forlì non ho mai avuto l’occasione di allenarlo e ora me lo troverò davanti da avversario. In realtà ho preferito non averlo allenato, è già tanto sapere svolgere il ruolo di padre».

Domani, quando Pietro avrà palla in mano, cosa dirà “babbo Alberto” al suo marcatore? «Difendere, sperando per mio figlio di poterlo vedere spesso in campo perché questo vuol dire che si sarà meritato spazio. Un ragazzo come lui deve sapersi guadagnare ogni minuto che il suo allenatore vorrà concedergli».

Chi vinca o chi perda è importante, ma pensando solo alle rispettive formazioni di militanza. Avete fatto qualche scommessa? «No, anche perché ci vediamo pochissimo: lui gioca e studia, Matematica (di cui lui è docente, ndc) all’Università a Bologna - dichiara il coach santarcangiolese . Mi manca, ma in questa occasione è meglio non vederci prima perché ci teniamo particolarmente tutti e due e abbiamo poca voglia di scherzarci sopra: entrambi vogliamo vincere a tutti i costi».

Pietro conferma tutto e aggiunge. «È da quando lui ha firmato a Santarcangelo che di questo momento non parliamo, perché sia io che lui il match vogliamo farlo nostro, tanto più ora che per la mia squadra è importante. Stiamo vivendo un campionato con troppi alti e bassi, sottoscritto compreso, dobbiamo vincere».

Gli sguardi si incroceranno spesso in campo. «Sì, ma non penso a cosa mi susciterà, quando gioco penso solo a fare il meglio, a me stesso e alla squadra. Poi alla fine uno avrà vinto».

Già, e allora cosa si diranno padre e figlio? «Subito dopo la sirena nulla, imboccheremo zitti la strada dei nostri spogliatoi. Poi chi avrà vinto lo farà notare e chi ha perso dovrà aspettarselo e accettare la battuta».

Completano il programma della giornata una partita di primissima fascia quale Virtus Medicina-Baskérs Forlimpopoli (domani alle 21) e nel girone umbro-marchigiano il duello tra la capolista Recanati e un Titano che vuole mantenersi nelle posizioni nobili (oggi alle 21.30).