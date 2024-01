Basket A2, Unieuro, un brutto passo indietro. Martino: “Noi poco solidi”

È partito col piede sbagliato il 2024 dell’Unieuro, inciampata a Cividale in una Gesteco capace sì di sfoggiare la propria migliore prestazione degli ultimi due mesi di campionato, ma aiutata in questo da una formazione biancorossa scesa in campo senza il piglio che si richiede a chi ricopriva, sino a sabato notte, il ruolo di capolista del girone.

Trono dal quale i romagnoli hanno abdicato, lasciandolo in toto alla Fortitudo Bologna, ma che adesso sarà più difficile tornare a conquistare. Anzi, la sconfitta in Friuli rischia di avere ripercussioni pericolose nel medio periodo visto che Forlì dovrà ora vedersela con Verona al Pala Galassi, ma poi chiuderà con due scontri diretti (Udine in trasferta e Trieste in casa) che rischiano di farle perdere altre posizioni in graduatoria. Starà a Cinciarini e compagni impedirlo, ma sarà necessario da parte loro fornire prove di ben maggiore spessore rispetto a quella messa in mostra al cospetto della squadra di coach Stefano Pillastrini.

Allenatore orgoglioso e felice di quanto i propri ragazzi sono stati capaci di fare giocando con grandi energia e determinazione. Proprio ciò che è mancato, invece, all’Unieuro, come si rammarica Antimo Martino. «I complimenti a Cividale sono doverosi, perché ha meritato la vittoria giocando con un’intensità e un’energia superiori a noi che, sotto questi aspetti, non abbiamo certo fornito la nostra migliore prova – ammette il tecnico - Abbiamo fatto fatica a livello individuale con tanti giocatori, ma è specialmente il collettivo ad essere mancato da molti punti di vista».

Lo si evince da alcune statistiche indicative, ma forse si è percepito ancor più dal cosiddetto “linguaggio del corpo”: un Forlì spesso un secondo e mezzo metro indietro su palle vaganti, cambi difensivi e situazioni di campo in senso lato. «Perdiamo la sfida a rimbalzo dove, invece, avremmo avuto dei vantaggi fisici da sfruttare in tante parti del campo e non siamo riusciti a concretizzarli – analizza Martino – Dei 14 rimbalzi offensivi concessi (gran parte dei quali nella ripresa ndr) alcuni hanno poi prodotto punti che hanno dato vigore e fiducia a Cividale. Abbiamo sbagliato in tante situazioni nelle quali abbiamo comunicato male tra noi: siamo una squadra che fa dell’energia e della concentrazione i suoi punti di forza ed è proprio in questo che siamo venuti meno. Determinante non è mai quello che fai, ma come lo fai e noi non eravamo pronti pur consci delle difficoltà del match».

C’è da considerare anche l’avere giocato tutto il primo tempo senza Kadeem Allen, ma questa non può essere una giustificazione e, infatti, il coach biancorosso non ne fa un alibi. «Dispiace avere perso Allen subito, ma questa non è nella maniera più assoluta una scusa. Sta di fatto che noi volevamo aggredire immediatamente la gara per evitare di giocarsela punto a punto perché in queste battaglie Cividale sa trovare grandi energie. Allen non è stato poi brillante quando ha ripreso».

Da questo ko che lezione si può trarre? «Ricordarsi quali sono i nostri punti di forza. Non siamo la squadra più forte e talentuosa del campionato, ma sappiamo essere seri e solidi e questa volta siamo stati poco solidi, specialmente quando dal +10 abbiamo permesso a Cividale di rientrare».