Basket A2, L’Unieuro parte ad handicap a Verona e non riesce a ribaltarla: 96-82

Una partenza ad handicap (9-0 al 3’), una reazione che tarda ad arrivare (25-13’ all’8’), la reazione più di rabbia e di nervi che non di qualità per il -1 sul 41-40 del 18’, ma poi un nuovo crollo dopo l’intervallo fino al 61-45 del 26’ da cui non si rialzerà più. L’Unieuro Forlì perde nettamente a Verona (96-82 il finale) e domani, qualora la Fortitudo dovesse vincere contro Piacenza, perderà pure il primo posto. Un inciampo che ci sta, lungo il cammino di un campionato, e che non deve preoccupare troppo