Basket A2, l’Unieuro affonda Milano VIDEO

Unieuro Forlì - Urania Milano 73-59 (20-19; 17-14; 21-15; 15-11)

UNIEURO FORLÌ: Zampini 14, Allen 3, Pollone 8, Johnson 14, Zilli 4, Cinciarini 12, Pascolo 11, Radonjic 5, Tassone 2, Valentini n.e., Munari, Zilio. All.: Antimo Martino.

URANIA MILANO: Amato 7, Potts 8, Severini 4, Lupusor 1,1 Beverly 15, Montano 9, Bonacini 3, Landi 2, Piunti, Anchisi, Cavallero. All.: Davide Villa.

Un sabato di relativa tranquillità per l’Unieuro che batte 73-59 l’Urania Milano nella terza giornata della fase a orologio, conquista la vittoria numero 13 (su altrettanti incontri) in casa e sale provvisoriamente a +6 sulla Fortitudo. In una serata dove i due americani incidono poco offensivamente e dopo un primo tempo luci e ombre (37-33 al riposo per Forlì), la capolista prende il largo nel terzo periodo sospinta da Pascolo (doppia doppia con 11 punti e 10 rimbalzi), Cinciarini e il solito Zampini.