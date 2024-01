Basket A2, coach Dell’Agnello: “Brava Rimini, una prova di spessore in attacco e difesa”

Straripante sul campo in una gara mai in discussione, non può che sorridere il coach Sandro Dell’Agnello dopo la maledetta sconfitta sulla sirena contro Cividale. «Sono contento, finalmente usciamo col sorriso. Sembrava una beffa: ogni volta riuscivamo a vincere in trasferta e mai al Flaminio. Invece abbiamo fornito una prova di grande spessore in attacco e in difesa con un Nardò che ha un potenziale offensivo tra i migliori del girone. Invece abbiamo chiuso tutte le strade».

La coppia Grande-Tassinari ha funzionato alla grande portando in dote rispettivamente 24 e 11 punti. «Sono stati bravi entrambi: il quintetto? Io penso non esista il quintetto iniziale, quello vero è quello che gioca i minuti importanti. Ho cambiato qualcosa e il campo mi ha dato ragione ogni tanto una ne indovino (sorride Sandrokan, ndr)».

Momenti di apprensione in tribuna e in panchina per l’infortunio a Johnson che è rimasto a terra: sono riemersi l’uascita in barella con Trieste e l’infortunio al ginocchio subìto a ottobre. «Intanto voglio ringraziare lo staff medico perché ha rimesso in piedi velocemente Simioni e Johnson. Per Justin sembra si tratti solo di una botta (infatti poi ha proseguito la partita, ndc) nel ginocchio “famoso” ma ne sapremo qualcosa in più».

Rbr sembra aver intrapreso il giusto cammino. «Veniamo da tre vittorie su quattro con prestazioni sempre positive, siamo vivi, compatti e in fiducia. La classifica? Ne mancano due di regular season e proveremo a vincere a Trieste, la stagione è lunga, la classifica è cortissima ma dopo questo ultimo periodo possiamo guardare al futuro con più ottimismo».

Non può negare l’evidenza il coach di Nardò, Di Carlo. «Non siamo riusciti a pareggiare l’energia e l’intensità messa da Rimini, in una partita così delicata il divario è stato evidente e la sconfitta è legittima».