Basket A2, Allen si ribella alla sconfitta: l’Unieuro Forlì piega Piacenza 63-58 e centra la sesta vittoria consecutiva VIDEO

Unieuro Forlì-Assigeco Piacenza: 63-58 (14-10, 29-21, 47-42)

UNIEURO FORLI: Allen 16 (3/8, 2/4), Cinciarini 6 (2/5, 1/5),Valentini 6 (2/3, 0/4), Zampini 2 (1/5, 0/2), Tassone (0/1 da tre), Johnson 11 (2/5, 1/5), Pascolo 10 (5/8), Zilli (0/1), Pollone (0/4 da tre), Borciu ne, Galarza ne, Radonjic 12 (3/6 da tre). All.: Martino.

ASSIGECO PIACENZA: Miller 9 (1/4, 2/4), Gallo (0/1, 0/3), D’Almeida 4 (2/3), Veronesi 7 (1/2, 1/7), Querci 7 (2/6 da tre), Skeens 12 (4/7), Bonacini 9 (3/4, 1/3), Serpilli 1 (0/1 da tre), Sabatini 8 (2/3, 1/3), Filoni 1 (0/2, 0/1). All.: Salieri.

ARBITRI Attard, Miniati e Masi.

TIRI LIBERI: Forlì 14/18, Piacenza 11/16.

TIRI DA DUE: Forlì 14/33, Piacenza 13/26.

TIRI DA TRE: Forlì 7/30, Piacenza 7/28.

L’Unieuro Forlì si ribella alla sconfitta e, dopo essersi spenta ed aver subìto l’unico sorpasso dell’Assigeco Piacenza della partita (52-54 al 37’ complice un parziale di 0-10), ritrova lo spirito vincente e, trascinata da un super Allen (6 punti in fila per il contro-sorpasso decisivo), fa festa in volata. Sesto successo consecutivo e vetta confermata al fianco della Fortitudo