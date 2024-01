Basket A1 donne, La E-Work ha già scelto la sostituta di Booker: è la polacca Julia Niemojewska

La E-Work non perde tempo. Ha già un nome la sostituta di Essence Booker, tagliata giovedì mattina mentre le ex compagne stavano volando a Ragusa. Si tratta della polacca Julia Niemojewska, ufficializzata ieri dalla società manfreda. Play di 1.70, 25 anni, Niemojewska è cresciuta cestisticamente nelle fila del prestigioso club dell’Arka Gdynia, che l’ha vista esordire sia in Eurolega che in Eurocup. Con la nazionale polacca ha partecipato a ogni competizione giovanile e a tre finestre di qualificazione agli europei senior. Dopo una piccola parentesi a Herne, eccola a Faenza per provare a dare una svolta alla sua stagione e a quella della E-Work. Energia, dinamismo e lettura del gioco sono le caratteristiche che Julia dovrà mettere a disposizione della nuova squadra.

Debutto casalingo

Sbarcata ieri in Romagna, comincerà ad allenarsi subito e sarà in campo alla ripresa del campionato, il 14 gennaio al Bubani contro Brescia, che ha sorprendentemente eliminato Sassari dalla coppa Italia. Coach Seletti ha una settimana di tempo per inserire al meglio l’ultima arrivata e per recuperare Spinelli, messa ko dall’influenza alla vigilia della trasferta ragusana. Per quanto riguarda Booker, la scommessa non è andata a buon fine, ma alla 24enne di Las Vegas, alla prima esperienza fuori continente, non si può imputare nulla dal punto di vista dell’impegno e della professionalità. Semplicemente, non era la giocatrice adatta a una squadra che bisogno di una guida più efficace e sicura.