Basket A1 donne, La E-Work Faenza cede nettamente al Famila Schio (55-82)

E-WORK FAENZA-FAMILA SCHIO: 55-82 (19-26, 34-44, 44-60)

E-WORK FAENZA: Cvijanovic 3 (1/3, 0/1), Peresson 14 (1/3, 4/5), Dixon 15 (5/12), Booker 9 (2/6, 1/4), Brossmann 3 (1/5, 0/1), Franceschelli 2 (0/3, 0/2), Edokpaigbe 7 (1/2, 1/1), Spinelli 2 (0/1, 0/2), Bernabè, Gori , Grande. All.: Seletti.

FAMILA SCHIO: Juhasz 15 (4/6, 2/3), Verona 2 (1/2, 0/1), Guirantes 8 (1/8, 2/5), Parks 16 (2/3, 4/6), Keys 4 (2/5, 0/2), Bestagno 2 (0/2), Sottana 8 (3/4, 0/2), Crippa 4 (1/3), Chagas 6 (0/1, 1/1), Penna 7 (0/3, 1/2), Reisengerova 10 (4/7). All.: Dikaioulakos.

ARBITRI: Martellosio, Giunta e Rodia.

TIRI LIBERI: E-Work 15/18, Schio 16/20.

TIRI DA 3 PUNTI: E-Work 6/16, Schio 10/22.

La E-Work non ripete le prestazioni fornite contro le altre due grandi del campionato, Virtus Bologna e Venezia, e perde in modo nettisimo contro un Famila Schio decisamente superiore e deciso a non scucirsi di dosso lo scudetto. Le manfrede sono rimaste in partita per un tempo, per poi cedere di schianto una volta finite le energie