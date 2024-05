Baseball, San Marino: gran vittoria contro Bologna (8-2)

SAN MARINO BASEBALL – UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA 8-2

BOLOGNA: Agretti es (0/2), Paolini 2b (0/2), Helder 1b (0/3), Martina (Fuzzi 0/1) 3b (0/2), Gamberini dh (2/3), Liberatore r (0/3), Borghi (Bacci 0/1) ed (0/2), Giacomini ss (0/2), Bertossi (Mengoli 0/1) ec (0/1).

SAN MARINO: Tromp ec (2/4), Diaz 3b (3/3), Batista ed (2/4), Celli (Di Raffaele 0/1) dh (1/3), Alvarez r (1/3), Angulo 2b (0/3), Pieternella es (1/3), Lopez ss (0/2), Ferrini 1b (0/2).

BOLOGNA: 000 110 0 = 2 bv 2 e 2

SAN MARINO: 331 100 X = 8 bv 10 e 1

LANCIATORI: Leon (L) rl 2, bvc 5, bb 2, so 1, pgl 5; Civit San Martin (r) rl 4, bvc 5, bb 1, so 3, pgl 1; Pedrol (W) rl 4, bvc 2, bb 2, so 4, pgl 1; Severino (r) rl 0.1, bvc 0, bb 2, so 0, pgl 0; Kourtis (S) rl 2.2, bvc 0, bb 2, so 6, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Tromp (1p. al 1°); triplo di Pieternella; doppi di Gamberini, Diaz e Batista.

Splendida vittoria del San Marino Baseball, che in gara1 del trittico con la Fortitudo Bologna ha la meglio 8-2 grazie a una prima parte di partita a tutto gas. Decisivi, ai fini del risultato, i primi due inning, con i ragazzi a scattare sul 6-0 e a non voltarsi più indietro. Sul monte il vincente è un Pedrol ancora una volta molto efficace. Salvezza per Kourtis, perdente Leon. 3/3 nel box per Marcos Diaz.