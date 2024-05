Baseball, San Marino cade a Bologna (1-0)

UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA – SAN MARINO BASEBALL 1-0

SAN MARINO: Tromp ec (0/2), Diaz 3b (0/4), Batista ed (1/4), Celli dh (0/4), Alvarez r (2/3), Angulo 2b (0/4), Pieternella es (2/3), Lopez ss (2/3), Ferrini 1b (1/2).

BOLOGNA: Agretti es (1/3), Paolini 2b (3/4), Helder 1b (0/3), Martina (Giacomini) ss (0/3), Gamberini dh (1/3), Liberatore r (0/3), Borghi ed (1/2), Fuzzi 3b (0/2), Bertossi ec (0/2).

SAN MARINO: 000 000 0 = 0 bv 8 e 2

BOLOGNA: 100 000 X = 1 bv 6 e 2

LANCIATORI: Pomponi (L) rl 3.2, bvc 5, bb 2, so 6, pgl 1; Lu. Di Raffaele (r) rl 2.1, bvc 1, bb 2, so 3, pgl 0; Crepaldi (i) rl 3.1, bvc 7, bb 1, so 1, pgl 0; Bassani (W) rl 3.2, bvc 1, bb 2, so 3, pgl 0.

NOTE: doppio di Paolini

Niente da fare per il San Marino Baseball al “Gianni Falchi” di Bologna, sede designata per gara2 di questo trittico con la Fortitudo. I padroni di casa s’impongono per 1-0 sfruttando al massimo il punto segnato al 1° inning. Tante le occasioni per segnare, ma le due squadre non hanno più pestato il piatto di casa base, col punteggio che è rimasto inchiodato a quel singolo punticino. Il lanciatore vincente della partita è Bassani, perdente Pomponi. 8 valide a 6 per San Marino.