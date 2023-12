Baseball, Godo: il nuovo manager è Iday Abreu Ruiz

Nuovo corso al Godo Baseball. In un incontro svoltosi giovedì, il presidente Carlo Naldoni ha dato il benvenuto ai presenti, introducendo i temi chiave della giornata. La vicepresidente Alessandra Soprani ha illustrato la riforma dello sport, mentre il direttore sportivo Attilio Casadio ha presentato la nuova formula di campionato della FIBS e ha annunciato un’importante novità per la prossima stagione: Stefano Naldoni, manager del Godo Baseball che ha contribuito ai successi e allo sviluppo della squadra negli ultimi tre anni, cede il testimone a Iday Abreu Ruiz, già membro dello staff tecnico nell’ultima stagione. La direzione del Godo in una nota “ringrazia Stefano, augurandosi che gli impegni personali gli consentano di continuare a lavorare con noi”.