Baseball A, la stagione di San Marino comincia da Macerata

Considerando che ormai sono passati cinque mesi dalla conclusione dei campionati 2023, non manca molto all’inizio della prossima stagione. Le prime amichevoli tra poco più di un mese e il play-ball nella seconda metà di aprile.

Intanto la Fibs ha diramato i calendari dei campionati di baseball e softball. Ricordiamo che la serie A 2024 del batti e corri è stata divisa in due fasce: non è sacrilegio chiamarle A1 e A2 (visto che giocano su sette inning e non nove e hanno date diverse), anche se tutte le trenta squadre sono ancora sotto una sola serie A.

Il girone Elite parte venerdì 26 aprile e i vice-campioni d’Italia del San Marino debuttano a Macerata. Cinque turni senza soste, con l’esordio casalingo contro la prima squadra di Grosseto, poi la trasferta in Maremma, la rivincita della finale scudetto a Bologna e fine andata in casa con Parma.

Un turno di stop e poi via al girone di ritorno che terminerà sabato 6 luglio, poi la lunga coda dei play-off.

Le altre 24 squadre sono state inserite in quattro gironi. Nel gruppo C gioca New Rimini che debutta in trasferta il 20 aprile sul diamante del Crocetta Parma poi nell’ordine doppio turno casalingo con Rovigo e Ronchi dei Legionari, trasferta a Padova e ultima d’andata il 18 maggio con Cagliari, poi il ritorno e la prima fase si concluderà il 30 giugno. Nel girone D Godo, debutta sabato 20 in casa con gli Athletics Bologna quindi trasferta domenicale sul campo dei Lions Nettuno, ancora al Casadio con Padule, altro viaggio a Nettuno e ultima d’andata in Romagna con la Fiorentina. Poi percorso inverso anche in questo caso fino al 30 giugno.

Softball

Girone unico a nove squadre con le campionesse d’Italia di Forlì che cominciano al Buscherini sabato 30 marzo con l’Old Parma. Quindi trasferta a Bollate, in casa con Collecchio, poi il turno di riposo che anticiperà un doppio confronto in trasferta in 48 ore: il 25 aprile a Pianoro, il 27 a Caronno. E trasferta anche il 1° maggio a Castelfranco Veneto, poi il 4 in casa con Saronno e l’ultima d’andata a Macerata. La regular season terminerà il 17 agosto.