Sainz scalda il popolo della Ferrari: “Vogliamo dare spettacolo a Imola” - Gallery

Si scaldano i motori verso il Gran Premio di Imola e Carlos Sainz è carico verso la gara romagnola: “Speriamo di avere dei progressi durante questo weekend, inoltre viverlo da pilota Ferrari è molto bello. I miglioramenti dipenderanno dalla pista. Miami era un circuito adatto alla nostra macchina, cosa diversa a Suzuka e in Cina. Spero che Imola possa essere adatta alla nostra vettura, in modo tale da dare spettacolo al nostro pubblico”.

In conferenza stampa anche il vincitore di Miami, Lando Norris: “La vittoria a Miami? Ho festeggiato adeguatamente, ovviamente adesso mi aspetta un nuovo weekend. Sono pronto per ripartire, ma penso ancora alla vittoria dell’ultima gara. Spero di poter replicare quel successo, un weekend di gara fantastico e che ricorderò per tutta la vita. Gli aggiornamenti? Siamo adatti come vettura al circuito di Imola. Si tratta di una pista che ci ha regalato molte soddisfazioni in passato come team. Abbiamo fiducia nel nostro lavoro e nei progressi che potremmo fare. Non potremo lottare per la vittoria ogni weekend, a Miami ho anche avuto un po’ di fortuna con la Safety Car. Adesso c’è bisogno di qualcosa in più se vogliamo sfidare Ferrari e Red Bull con più costanza. In futuro ci miglioreremo ancora, attualmente siamo la terza forza del campionato”.