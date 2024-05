Imola, il popolo della Ferrari abbraccia Leclerc e Sainz: “Non potremo mai abituarci a questo” - Gallery

Il boato sale da un mare rosso e accoglie Charles Leclerc e Carlos Sainz sul palco della Fanzone, pista a parte, il vero cuore dello spettacolo a Imola. Parte Leclerc: “Non possiamo abituarci a questo. Questo è il mio quarto anno come pilota Ferrari e ogni anno i tifosi mi hanno sorpreso di più ed è semplicemente una sensazione incredibile. È sempre così speciale essere in Italia, siete voi che lo rendete così speciale”. Non c’è ghiaccio da rompere, ma Charles saluta comunque in italiano, lo parla ormai bene, al pubblico di casa in visibilio. “Sì, siamo stati abbastanza bene ieri. La sensazione era buona. Tuttavia, oggi le condizioni sono cambiate parecchio. Il vento è in una posizione diversa. Quindi si tratterà di adattarsi a queste nuove condizioni il più rapidamente possibile. Ma ieri abbiamo avuto una giornata davvero positiva e spero che anche oggi sarà lo stesso”.

Gli fa eco il compagno di squadra Sainz: “Penso che sia stato un venerdì positivo per noi in generale e ora, come ha detto Charles, sappiamo che vogliamo arrivare lassù, vincere la gara è ovviamente l’obiettivo. Quindi sì, stiamo andando”.

Il monegasco è fresco di podio a Miami ma a Imola non basta: “Beh, voglio dire, è bello, ma ancora una volta non è il secondo o il terzo podio che voglio. Voglio solo vincere, abbiamo del lavoro da fare di sicuro. La Red Bull arriverà domenica ed è molto forte. La McLaren ora sembra forte. Abbiamo portato l’upgrade questo fine settimana, quindi per noi è importante fare bene, anche perché siamo in Italia e vogliamo fare bene”.

Charles e il cagnolino

Per Charles la novità è il cagnolino Leo che lo segue per tutto il mondo. “Lui è il migliore. Voglio dire, è la star dello spettacolo ovunque vada e sì, ha sicuramente reso la mia vita migliore. Ho avuto un cane fin da piccolo, ma averne uno proprio e prendermene cura è diverso. Qua ha il lasciapassare per tutto è il cane più al centro dell’attenzione. Ora quando mi vedono tutti chiedono di lui”.

A Sainz invece il suo cane manca: “Il mio è più grande appena arrivo a casa passiamo la giornata insieme. Non lo vedo da due mesi, quindi mi manca parecchio”.

Il ricordo di Senna

Entrambi amano la pista di Imola e non hanno mai visto correre Senna in questo anno speciale per il ricordo non si sottraggono all’emozione: “Ayrton è sempre stato il mio idolo fin da quando ero più giovane - dice Charles -. Penso che mio padre mi abbia trasmesso la passione per Ayrton. Era un grande fan di Ayrton Senna da sempre e lo ha visto nella vita reale e, fortunatamente per me, non ho mai visto quanto fosse eccezionale nella vita reale. Ma ovviamente dalle storie di mio padre, dai film, da alcuni libri, anche dalle bacheche su YouTube, ricordo che già sentivo quanto fosse speciale. Quest’anno ricorrono i 30 anni dalla sua scomparsa qui a Imola e tutti lo ricordiamo grazie ad un’iniziativa di Seb (Vettel, ndr) giovedì, che penso sia stata grandiosa. A Imola corriamo tutti con la stessa balaclava che ricorda Ayrton”.

“Non l’ho mai visto correre dal vivo ovviamente - aggiunge Sainz - ma penso di aver guardato ogni singolo video su YouTube, ogni singolo film di cui si parla di Senna. E puoi solo capire quanto grande e potente sia questa eredità. È sempre emozionante, sai, venire a Imola conoscendo il monumento che è lì per lui e sapendo cosa significa questo posto per tutti coloro che sono coinvolti nella Formula Uno. E sì, penso che sia stato un momento davvero speciale giovedì ricordare lui e Roland.

Voglio dire, non so se sia stata una coincidenza o no, ma ha iniziato a piovere, a dirotto non appena eravamo lì e forse da lassù c’era qualcosa che significava qualcosa”. Poi ringrazia il popolo ferrarista che a fine campionato saluterà: “Grazie per questi quattro anni. Ci vediamo in giro e spero di avere ancora un po’ di questo tifo”.