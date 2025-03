Il cesenate Giacomo Pedrini pronto per il trofeo Lamborghini

Anno nuovo e nuova sfida per Giacomo Pedrini. Prosegue a ritmi serrati l’ascesa verso il professionismo del giovane driver di Cesena, classe 2008, atteso l’11 aprile al Paul Ricard al suo debutto nel Lamborghini Super Trofeo Europe al volante della Huracán Super Trofeo EVO2, in un calendario tanto prestigioso quanto impegnativo che al suo interno ingloba sei tra i più prestigiosi autodromi internazionali.

Dopo aver mosso i primi passi nel karting, venendo anche selezionato dal team ufficiale Tony kart, Pedrini prende parte agli stage organizzati dalla Ferrari Driver Accademy sulla pista di Fiorano e della Scuola Federale Aci in occasione del Supercorso a Vallelunga, per poi debuttare nel campionato italiano prototipo Mitjet conquistando diversi podi.

In questa nuova stagione vestirà i colori di Target Racing, team campione in carica del Lamborghini Super Trofeo Europa. Dopo il debutto In Francia, al Paul Ricard (11-13 aprile), il campionato si sposterà nel Tempio della Velocità di Monza (30 maggio-1 giugno), per poi proseguire nello scenario di Spa-Francorchamps (26-28 giugno), Nurburgring (29-31 agosto) e Barcellona (10-12 ottobre). Il gran finale di stagione al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro delle finali mondiali 6 e 7 novembre.

Giacomo ha “scaldato” i motori partecipando a una giornata di test sulla pista di Barcellona.

«Sono orgoglioso di poter annunciale la mia partecipazione al Lamborghini Super Trofeo Europe al fianco del team Target Racing - ha detto Pedrini -. Sarà una sfida completamente nuova con una vettura incredibile da oltre 600 Cv e molto divertente da guidare con cui mi sono trovato subito a mio agio. Il livello di professionalità e preparazione del team è di altissimo livello e questo mi da una grande fiducia in vista dell’imminente stagione».

